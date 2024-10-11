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Антонов оценил возможность остановки потока оружия из США на Украину - РИА Новости, 11.10.2024
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07:14 11.10.2024 (обновлено: 16:17 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/antonov-1977509502.html
Антонов оценил возможность остановки потока оружия из США на Украину
Антонов оценил возможность остановки потока оружия из США на Украину - РИА Новости, 11.10.2024
Антонов оценил возможность остановки потока оружия из США на Украину
Поддержка Украины затягивает США в пропасть, заявил ушедший в отставку посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T07:14
2024-10-11T16:17
анатолий антонов
россия
украина
владимир путин
сша
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поддержка Украины затягивает США в пропасть, заявил ушедший в отставку посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В четверг президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Клиентам (Киеву) не подается никаких сигналов о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров. Нет и намеков на то, чтобы остановить бессмысленный поток оружия (на Украину) за счет американских налогоплательщиков", — заявил Антонов в интервью журналу Newsweek незадолго до ухода с должности. По словам Антонова, так называемый проект "Украина" затягивает американских политиков все дальше "в пропасть, из которой все труднее выбраться".Посол отметил, что Вашингтон продолжает опасную дискуссию о возможности дать разрешение на нанесение ударов вглубь российской территории с помощью западных ракет дальнего радиуса действия. "Они отказываются принимать во внимание четкие предупреждения президента Российской Федерации о том, что зеленый свет для таких атак будет означать прямое участие НАТО в конфликте &lt;…&gt; со всеми вытекающими отсюда выводами с нашей стороны", — сказал российский дипломат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241007/ushakov-1976808531.html
https://ria.ru/20241007/zaharova-1976763259.html
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анатолий антонов, россия, украина, владимир путин, сша, дмитрий песков, нато
Анатолий Антонов, Россия, Украина, Владимир Путин, США, Дмитрий Песков, НАТО
Антонов оценил возможность остановки потока оружия из США на Украину

Экс-посол Антонов: поддержка Украины затягивает США все дальше в пропасть

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБывший посол России в США Анатолий Антонов
Бывший посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Бывший посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поддержка Украины затягивает США в пропасть, заявил ушедший в отставку посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В четверг президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Ушаков рассказал о работе Антонова в США
7 октября, 16:30
"Клиентам (Киеву) не подается никаких сигналов о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров. Нет и намеков на то, чтобы остановить бессмысленный поток оружия (на Украину) за счет американских налогоплательщиков", — заявил Антонов в интервью журналу Newsweek незадолго до ухода с должности.
По словам Антонова, так называемый проект "Украина" затягивает американских политиков все дальше "в пропасть, из которой все труднее выбраться".
Посол отметил, что Вашингтон продолжает опасную дискуссию о возможности дать разрешение на нанесение ударов вглубь российской территории с помощью западных ракет дальнего радиуса действия.
"Они отказываются принимать во внимание четкие предупреждения президента Российской Федерации о том, что зеленый свет для таких атак будет означать прямое участие НАТО в конфликте <…> со всеми вытекающими отсюда выводами с нашей стороны", — сказал российский дипломат.
Посол России в США - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Захарова прокомментировала возвращение Антонова в Россию
7 октября, 13:33
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Кремле прокомментировали возвращение Антонова в Россию
7 октября, 11:55
 
Анатолий АнтоновРоссияУкраинаВладимир ПутинСШАДмитрий ПесковНАТО
 
 
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