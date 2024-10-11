Антонов оценил возможность остановки потока оружия из США на Украину
Экс-посол Антонов: поддержка Украины затягивает США все дальше в пропасть
Бывший посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поддержка Украины затягивает США в пропасть, заявил ушедший в отставку посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В четверг президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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"Клиентам (Киеву) не подается никаких сигналов о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров. Нет и намеков на то, чтобы остановить бессмысленный поток оружия (на Украину) за счет американских налогоплательщиков", — заявил Антонов в интервью журналу Newsweek незадолго до ухода с должности.
По словам Антонова, так называемый проект "Украина" затягивает американских политиков все дальше "в пропасть, из которой все труднее выбраться".
Посол отметил, что Вашингтон продолжает опасную дискуссию о возможности дать разрешение на нанесение ударов вглубь российской территории с помощью западных ракет дальнего радиуса действия.
"Они отказываются принимать во внимание четкие предупреждения президента Российской Федерации о том, что зеленый свет для таких атак будет означать прямое участие НАТО в конфликте <…> со всеми вытекающими отсюда выводами с нашей стороны", — сказал российский дипломат.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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