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Помощника депутата Алихаджиева еще не опрашивали - РИА Новости, 11.10.2024
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12:53 11.10.2024 (обновлено: 13:30 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/alikhadzhiev-1977576303.html
Помощника депутата Алихаджиева еще не опрашивали
Помощника депутата Алихаджиева еще не опрашивали - РИА Новости, 11.10.2024
Помощника депутата Алихаджиева еще не опрашивали
Помощника депутата ГД Шерипа Алихаджиева, на которого было совершено покушение на убийство в Подмосковье, еще не опрашивали, он в реанимации, сообщили РИА... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:53
2024-10-11T13:30
происшествия
ольга врадий
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Помощника депутата ГД Шерипа Алихаджиева, на которого было совершено покушение на убийство в Подмосковье, еще не опрашивали, он в реанимации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что в Подмосковье неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, потерпевший был госпитализирован, а стрелок скрылся. Сейчас его ищут.В правоохранительных органах в свою очередь сообщили РИА Новости, что потерпевший - помощник депутата ГД Шерип Алихаджиев."Потерпевшего пока не опрашивали, он находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительным данным, покушение было спланированным: неизвестный тайно пробрался на территорию дома Алихаджиева.
https://ria.ru/20241011/pokushenie-1977499266.html
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происшествия, ольга врадий, госдума рф
Происшествия, Ольга Врадий, Госдума РФ
Помощника депутата Алихаджиева еще не опрашивали

Помощника депутата Алихаджиева еще не опрашивали, он в реанимации

© ГСУ СК России по Московской области/TelegramМесто происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
Место происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Место происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Помощника депутата ГД Шерипа Алихаджиева, на которого было совершено покушение на убийство в Подмосковье, еще не опрашивали, он в реанимации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что в Подмосковье неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, потерпевший был госпитализирован, а стрелок скрылся. Сейчас его ищут.
В правоохранительных органах в свою очередь сообщили РИА Новости, что потерпевший - помощник депутата ГД Шерип Алихаджиев.
"Потерпевшего пока не опрашивали, он находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, покушение было спланированным: неизвестный тайно пробрался на территорию дома Алихаджиева.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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