https://ria.ru/20241011/alaudinov-1977652336.html

В Курской области освободили 15 населенных пунктов, заявил Алаудинов

В Курской области освободили 15 населенных пунктов, заявил Алаудинов - РИА Новости, 11.10.2024

В Курской области освободили 15 населенных пунктов, заявил Алаудинов

Российские военные уже освободили пятнадцать населенных пунктов Курской области, до этого оккупированных ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:23

2024-10-11T17:23

2024-10-11T18:02

курская область

апты алаудинов

происшествия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные уже освободили пятнадцать населенных пунктов Курской области, до этого оккупированных ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью "Комсомольской правде"."Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены", — сказал военачальник.Он добавил, что российские войска двигаются вперед на Донецком направлении на десяти участках. При этом бойцы ежедневно освобождают "один-два населенных пункта". "Мы вряд ли согласимся повернуться спиной и уйти из этих же четырех регионов", — подчеркнул Алаудинов.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977604782.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, апты алаудинов, происшествия