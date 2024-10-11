В Курской области освободили 15 населенных пунктов, заявил Алаудинов
Алаудинов: в Курской области освободили 15 населенных пунктов, занятых ВСУ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные уже освободили пятнадцать населенных пунктов Курской области, до этого оккупированных ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью "Комсомольской правде".
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"Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены", — сказал военачальник.
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Он добавил, что российские войска двигаются вперед на Донецком направлении на десяти участках. При этом бойцы ежедневно освобождают "один-два населенных пункта".
"Мы вряд ли согласимся повернуться спиной и уйти из этих же четырех регионов", — подчеркнул Алаудинов.
Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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