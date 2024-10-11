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В Курской области освободили 15 населенных пунктов, заявил Алаудинов - РИА Новости, 11.10.2024
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17:23 11.10.2024 (обновлено: 18:02 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/alaudinov-1977652336.html
В Курской области освободили 15 населенных пунктов, заявил Алаудинов
В Курской области освободили 15 населенных пунктов, заявил Алаудинов - РИА Новости, 11.10.2024
В Курской области освободили 15 населенных пунктов, заявил Алаудинов
Российские военные уже освободили пятнадцать населенных пунктов Курской области, до этого оккупированных ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:23
2024-10-11T18:02
курская область
апты алаудинов
происшествия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные уже освободили пятнадцать населенных пунктов Курской области, до этого оккупированных ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью "Комсомольской правде"."Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены", — сказал военачальник.Он добавил, что российские войска двигаются вперед на Донецком направлении на десяти участках. При этом бойцы ежедневно освобождают "один-два населенных пункта". "Мы вряд ли согласимся повернуться спиной и уйти из этих же четырех регионов", — подчеркнул Алаудинов.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977604782.html
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
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курская область, апты алаудинов, происшествия
Курская область, Апты Алаудинов, Происшествия
В Курской области освободили 15 населенных пунктов, заявил Алаудинов

Алаудинов: в Курской области освободили 15 населенных пунктов, занятых ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные уже освободили пятнадцать населенных пунктов Курской области, до этого оккупированных ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью "Комсомольской правде".
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"Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены", — сказал военачальник.
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Он добавил, что российские войска двигаются вперед на Донецком направлении на десяти участках. При этом бойцы ежедневно освобождают "один-два населенных пункта".
"Мы вряд ли согласимся повернуться спиной и уйти из этих же четырех регионов", — подчеркнул Алаудинов.
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Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Курская областьАпты АлаудиновПроисшествия
 
 
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