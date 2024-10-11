https://ria.ru/20241011/alaudinov-1977495822.html

В рядах ВСУ в Курской области началась паника, заявил Алаудинов

В рядах ВСУ в Курской области началась паника, заявил Алаудинов - РИА Новости, 11.10.2024

В рядах ВСУ в Курской области началась паника, заявил Алаудинов

ВСУ на Курском направлении находятся в замешательстве, большая группа техники противника сбежала через границу, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T00:03

2024-10-11T00:03

2024-10-11T01:27

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

апты алаудинов

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВСУ на Курском направлении находятся в замешательстве, большая группа техники противника сбежала через границу, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов."Противник ежедневно теряет действительно очень серьезные участки… Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу... утеряв часть своих танков, которые были на ходу сожжены", — сообщил Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".Кроме того, по его словам, российские военные уничтожили целый штаб батальона и его командира, противнику не удалось даже эвакуировать тела и раненых."Сейчас могу сказать, что противник у нас находится тут в некоем замешательстве. Действительно, у него паника, и мы это фиксируем…. Хочу отметить, что с такими темпами, наверное, мы сможем в скором времени доложиться о том, что Курская область у нас освобождена", — добавил Алаудинов.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение было остановлено. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240714/nyp-1959563718.html

https://ria.ru/20241010/vsu-1977485708.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, апты алаудинов