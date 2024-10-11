https://ria.ru/20241011/alaudinov-1977495822.html
В рядах ВСУ в Курской области началась паника, заявил Алаудинов
В рядах ВСУ в Курской области началась паника, заявил Алаудинов - РИА Новости, 11.10.2024
В рядах ВСУ в Курской области началась паника, заявил Алаудинов
ВСУ на Курском направлении находятся в замешательстве, большая группа техники противника сбежала через границу, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T00:03
2024-10-11T00:03
2024-10-11T01:27
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВСУ на Курском направлении находятся в замешательстве, большая группа техники противника сбежала через границу, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов."Противник ежедневно теряет действительно очень серьезные участки… Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу... утеряв часть своих танков, которые были на ходу сожжены", — сообщил Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".Кроме того, по его словам, российские военные уничтожили целый штаб батальона и его командира, противнику не удалось даже эвакуировать тела и раненых."Сейчас могу сказать, что противник у нас находится тут в некоем замешательстве. Действительно, у него паника, и мы это фиксируем…. Хочу отметить, что с такими темпами, наверное, мы сможем в скором времени доложиться о том, что Курская область у нас освобождена", — добавил Алаудинов.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение было остановлено. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240714/nyp-1959563718.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов
В рядах ВСУ в Курской области началась паника, заявил Алаудинов
Алаудинов: в рядах ВСУ в Курской области царит паника, враг бежит через границу