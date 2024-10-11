https://ria.ru/20241011/akter-1977508912.html

Суд отказался исключать актера Анатолия Белого* из списка иноагентов

Суд отказался исключать актера Анатолия Белого* из списка иноагентов - РИА Новости, 11.10.2024

Суд отказался исключать актера Анатолия Белого* из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить актера Анатолия Белого* (Вайсмана) из реестра иностранных агентов, сказано в материалах дела, которые есть в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T07:00

2024-10-11T07:00

2024-10-11T07:00

киану ривз

венсан кассель

князь владимир

россия

украина

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить актера Анатолия Белого* (Вайсмана) из реестра иностранных агентов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Белый* играл в МХТ, снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бригада", "Волкодав", "О чем еще говорят мужчины", "Универ. 10 лет спустя", "Колл-центр". Также он в дубляже озвучивал Киану Ривза, Эрика Бана, Венсана Касселя. Принял участие в озвучивании мультфильма "Князь Владимир" и документального фильма "Медведи Камчатки". В декабре 2023 года Минюст внес в соответствующий реестр. Актер оспорил это решение в суде. Суд на заседании изучил записи на его страница "ВКонтакте", Instagram** и Facebook** (последние две принадлежат Meta, признанной в России экстремистской), в которых он выступает против специальной военной операции, а также интервью многочисленным зарубежными СМИ и проектам, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями. Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили. "Исходя из изложенного, Вайсман* А.А., являясь физическим лицом, осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием", - сказано в решении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России

https://ria.ru/20241011/pisatelnitsa-1977507542.html

https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html

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киану ривз, венсан кассель, князь владимир, россия, украина