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Суд отказался исключать актера Анатолия Белого* из списка иноагентов - РИА Новости, 11.10.2024
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07:00 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/akter-1977508912.html
Суд отказался исключать актера Анатолия Белого* из списка иноагентов
Суд отказался исключать актера Анатолия Белого* из списка иноагентов - РИА Новости, 11.10.2024
Суд отказался исключать актера Анатолия Белого* из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить актера Анатолия Белого* (Вайсмана) из реестра иностранных агентов, сказано в материалах дела, которые есть в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T07:00
2024-10-11T07:00
киану ривз
венсан кассель
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить актера Анатолия Белого* (Вайсмана) из реестра иностранных агентов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Белый* играл в МХТ, снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бригада", "Волкодав", "О чем еще говорят мужчины", "Универ. 10 лет спустя", "Колл-центр". Также он в дубляже озвучивал Киану Ривза, Эрика Бана, Венсана Касселя. Принял участие в озвучивании мультфильма "Князь Владимир" и документального фильма "Медведи Камчатки". В декабре 2023 года Минюст внес в соответствующий реестр. Актер оспорил это решение в суде. Суд на заседании изучил записи на его страница "ВКонтакте", Instagram** и Facebook** (последние две принадлежат Meta, признанной в России экстремистской), в которых он выступает против специальной военной операции, а также интервью многочисленным зарубежными СМИ и проектам, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями. Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили. "Исходя из изложенного, Вайсман* А.А., являясь физическим лицом, осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием", - сказано в решении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
https://ria.ru/20241011/pisatelnitsa-1977507542.html
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киану ривз, венсан кассель, князь владимир, россия, украина
Киану Ривз, Венсан Кассель, Князь Владимир, Россия, Украина
Суд отказался исключать актера Анатолия Белого* из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать актера Белого из списка иноагентов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктер Анатолий Белый*
Актер Анатолий Белый* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Актер Анатолий Белый*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить актера Анатолия Белого* (Вайсмана) из реестра иностранных агентов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Белый* играл в МХТ, снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бригада", "Волкодав", "О чем еще говорят мужчины", "Универ. 10 лет спустя", "Колл-центр". Также он в дубляже озвучивал Киану Ривза, Эрика Бана, Венсана Касселя. Принял участие в озвучивании мультфильма "Князь Владимир" и документального фильма "Медведи Камчатки".
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В декабре 2023 года Минюст внес в соответствующий реестр.
Актер оспорил это решение в суде. Суд на заседании изучил записи на его страница "ВКонтакте", Instagram** и Facebook** (последние две принадлежат Meta, признанной в России экстремистской), в которых он выступает против специальной военной операции, а также интервью многочисленным зарубежными СМИ и проектам, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями. Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили.
"Исходя из изложенного, Вайсман* А.А., являясь физическим лицом, осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием", - сказано в решении.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
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