https://ria.ru/20241011/advokat-1977497009.html

Основой дела против экс-адвоката Новикова* стали фейки о Буче

Основой дела против экс-адвоката Новикова* стали фейки о Буче - РИА Новости, 11.10.2024

Основой дела против экс-адвоката Новикова* стали фейки о Буче

Распространение фейков о действиях российских военных в Буче и Мариуполе стали поводом для возбуждения уголовного дела против бывшего адвоката Ильи Новикова*... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T00:38

2024-10-11T00:38

2024-10-11T00:38

илья новиков

youtube

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

высшая школа экономики (вшэ)

фруде берг

надежда савченко

россия

москва

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Распространение фейков о действиях российских военных в Буче и Мариуполе стали поводом для возбуждения уголовного дела против бывшего адвоката Ильи Новикова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, на канале "Популярная политика" видеохостинга YouTube было размешено интервью Новикова*. "Коммуникативной целью Новикова* И.С. в указанном интервью, согласно заключению экспертов, является в том числе информирование аудитории о том, что российские военные во время своего пребывания в городе Буче совершили преступления по отношению к жителям этого населенного пункта, с особой жестокостью убивали мирных граждан, грабили, пытали, и совершали те же преступления в Мариуполе, о чем Новиков И.С. сообщает в форме утверждения", - сказано в документах.Таким образом, Новиков* дискредитировал Вооруженные силы РФ и своими действиями "ввел в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности действий Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции, создав видимость противоправной, нарушающей международное законодательство деятельности, как Вооруженных сил Российской Федерации в отдельности, так и органов государственной власти Российской Федерации в целом, а также подорвал авторитет и дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации у общества", также следует из документов.В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии. В июле Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.Кроме того, в отношении Новикова* возбудили дело о госизмене (статья 275 УК РФ) по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Помимо госизмены, экс-адвокату вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".В России Новиков защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в незаконных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html

https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html

россия

москва

буча

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илья новиков, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), высшая школа экономики (вшэ), фруде берг, надежда савченко, россия, москва, буча