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Основой дела против экс-адвоката Новикова* стали фейки о Буче - РИА Новости, 11.10.2024
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00:38 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/advokat-1977497009.html
Основой дела против экс-адвоката Новикова* стали фейки о Буче
Основой дела против экс-адвоката Новикова* стали фейки о Буче - РИА Новости, 11.10.2024
Основой дела против экс-адвоката Новикова* стали фейки о Буче
Распространение фейков о действиях российских военных в Буче и Мариуполе стали поводом для возбуждения уголовного дела против бывшего адвоката Ильи Новикова*... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T00:38
2024-10-11T00:38
илья новиков
youtube
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
высшая школа экономики (вшэ)
фруде берг
надежда савченко
россия
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Распространение фейков о действиях российских военных в Буче и Мариуполе стали поводом для возбуждения уголовного дела против бывшего адвоката Ильи Новикова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, на канале "Популярная политика" видеохостинга YouTube было размешено интервью Новикова*. "Коммуникативной целью Новикова* И.С. в указанном интервью, согласно заключению экспертов, является в том числе информирование аудитории о том, что российские военные во время своего пребывания в городе Буче совершили преступления по отношению к жителям этого населенного пункта, с особой жестокостью убивали мирных граждан, грабили, пытали, и совершали те же преступления в Мариуполе, о чем Новиков И.С. сообщает в форме утверждения", - сказано в документах.Таким образом, Новиков* дискредитировал Вооруженные силы РФ и своими действиями "ввел в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности действий Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции, создав видимость противоправной, нарушающей международное законодательство деятельности, как Вооруженных сил Российской Федерации в отдельности, так и органов государственной власти Российской Федерации в целом, а также подорвал авторитет и дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации у общества", также следует из документов.В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии. В июле Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.Кроме того, в отношении Новикова* возбудили дело о госизмене (статья 275 УК РФ) по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Помимо госизмены, экс-адвокату вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".В России Новиков защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в незаконных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
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илья новиков, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), высшая школа экономики (вшэ), фруде берг, надежда савченко, россия, москва, буча
Илья Новиков, YouTube, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Высшая школа экономики (ВШЭ), Фруде Берг, Надежда Савченко, Россия, Москва, Буча
Основой дела против экс-адвоката Новикова* стали фейки о Буче

Основой дела против экс-адвоката Новикова стали фейки о Буче и роддоме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший адвокат Адвокатской палаты Москвы Илья Новиков*
Бывший адвокат Адвокатской палаты Москвы Илья Новиков* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Распространение фейков о действиях российских военных в Буче и Мариуполе стали поводом для возбуждения уголовного дела против бывшего адвоката Ильи Новикова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, на канале "Популярная политика" видеохостинга YouTube было размешено интервью Новикова*. "Коммуникативной целью Новикова* И.С. в указанном интервью, согласно заключению экспертов, является в том числе информирование аудитории о том, что российские военные во время своего пребывания в городе Буче совершили преступления по отношению к жителям этого населенного пункта, с особой жестокостью убивали мирных граждан, грабили, пытали, и совершали те же преступления в Мариуполе, о чем Новиков И.С. сообщает в форме утверждения", - сказано в документах.
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Таким образом, Новиков* дискредитировал Вооруженные силы РФ и своими действиями "ввел в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности действий Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции, создав видимость противоправной, нарушающей международное законодательство деятельности, как Вооруженных сил Российской Федерации в отдельности, так и органов государственной власти Российской Федерации в целом, а также подорвал авторитет и дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации у общества", также следует из документов.
В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии. В июле Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
Кроме того, в отношении Новикова* возбудили дело о госизмене (статья 275 УК РФ) по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Помимо госизмены, экс-адвокату вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").
Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".
В России Новиков защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в незаконных акциях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Илья НовиковYouTubeФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Высшая школа экономики (ВШЭ)Фруде БергНадежда СавченкоРоссияМоскваБуча
 
 
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