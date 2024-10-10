https://ria.ru/20241010/zerno-1977463418.html

В России снизили прогноз сбора зерна

В России снизили прогноз сбора зерна - РИА Новости, 10.10.2024

В России снизили прогноз сбора зерна

Прогноз сбора зерна в РФ в 2024 году снижен до 130 миллионов тонн, а пшеницы до 83 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:43

2024-10-10T18:43

2024-10-10T18:43

экономика

цены на нефть

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Прогноз сбора зерна в РФ в 2024 году снижен до 130 миллионов тонн, а пшеницы до 83 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки. В частности, валовый сбор зерна составит порядка 130 миллионов тонн, включая 83 миллиона тонн пшеницы", - заявил Патрушев в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень". Прогноз Минсельхоза РФ по сбору зерна в 2024 году был на уровне 132 миллиона тонн, в том числе прогноз по пшенице составлял 86 миллионов тонн, по масличным - 28 миллионов тонн. Патрушев сообщил, что сейчас убрано уже 122 миллиона тонн зерна. То есть продовольственная безопасность России полностью обеспечена и уже сейчас существует неплохой потенциал для экспорта, добавил вице-премьер. Он объяснил, что в этом году российские аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков. По его словам, сейчас в тяжелых климатических условиях завершается сбор урожая аграриями сибирских регионов. Кроме того, в стране продолжается озимый сев и темпы не отстают от прошлогодних. На сегодня его площадь превысила 13 миллионов гектаров, добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20240905/rossija-1970832468.html

https://ria.ru/20240512/urozhay-1945375573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)