https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977490675.html

Зеленского вряд ли оставят в живых, заявил командир спецназа "Ахмат"

Зеленского вряд ли оставят в живых, заявил командир спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 11.10.2024

Зеленского вряд ли оставят в живых, заявил командир спецназа "Ахмат"

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-10T23:02

2024-10-10T23:02

2024-10-11T00:41

специальная военная операция на украине

россия

апты алаудинов

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, Владимира Зеленского теперь "вряд ли оставят в живых" западные кураторы. "Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на десяти участках… Поэтому действительно, сейчас у него (Владимира Зеленского - ред.), насколько я понимаю, агония. Не так все радужно, как он хотел бы. И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений. Тем более преступлений, совершенных руководством западных стран. Я так думаю, он пока помотается, но вряд ли ему что поможет. Потому что даже самые близкие его друзья уже в открытой форме начинают говорить: "бесполезно - что бы мы ему не передавали, вряд ли он сможет победить Россию", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". Также он напомнил, что ранее уже не раз говорил о том, что СВО завершится "в этом году".

https://ria.ru/20240930/vsu-1975539531.html

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россия, апты алаудинов, владимир зеленский