https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского
Владимир Зеленский сбежит с Украины по приказу западных союзников после поражения, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:38
2024-10-10T16:38
2024-10-10T16:39
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
лондон
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский сбежит с Украины по приказу западных союзников после поражения, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive."Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников,", — спрогнозировал он.По словам полковника, глава киевского режима в результате проживет остаток своей жизни в роскоши, в то время как Украина превратится в руины."Это просто трагедия", — резюмировал Макгрегор.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241010/hill-1977392034.html
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в мире, украина, владимир зеленский, лондон, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Лондон, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, Владимир Путин
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского
Макгрегор: Зеленский сбежит с Украины в Лондон по приказу ЦРУ или МИ-6