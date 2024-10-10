Рейтинг@Mail.ru
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 10.10.2024 (обновлено: 16:39 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского
Владимир Зеленский сбежит с Украины по приказу западных союзников после поражения, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:38
2024-10-10T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
лондон
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
ми-6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_18d13ed4fde1a993782fff929ff2f1ab.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский сбежит с Украины по приказу западных союзников после поражения, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive."Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников,", — спрогнозировал он.По словам полковника, глава киевского режима в результате проживет остаток своей жизни в роскоши, в то время как Украина превратится в руины."Это просто трагедия", — резюмировал Макгрегор.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241010/hill-1977392034.html
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html
украина
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_88f6d0528b6b787ea4249adcd13d9a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, лондон, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Лондон, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, Владимир Путин
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского

Макгрегор: Зеленский сбежит с Украины в Лондон по приказу ЦРУ или МИ-6

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский сбежит с Украины по приказу западных союзников после поражения, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
"Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников,", — спрогнозировал он.
Военнослужащие штурмового подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СМИ раскрыли, чего лишится Украина в зоне СВО
Вчера, 14:23
По словам полковника, глава киевского режима в результате проживет остаток своей жизни в роскоши, в то время как Украина превратится в руины.
"Это просто трагедия", — резюмировал Макгрегор.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине
Вчера, 09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЛондонМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала