https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977330429.html

Зеленский назвал первый пункт своего плана по Украине

Зеленский назвал первый пункт своего плана по Украине - РИА Новости, 10.10.2024

Зеленский назвал первый пункт своего плана по Украине

На саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" Владимир Зеленский назвал первым пунктом своего "плана победы" приглашение Украины в Североатлантический альянс,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:16

2024-10-10T09:16

2024-10-10T09:16

украина

в мире

севастополь

россия

владимир зеленский

дмитрий белик

заур смирнов

госдума рф

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" Владимир Зеленский назвал первым пунктом своего "плана победы" приглашение Украины в Североатлантический альянс, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру", — приводятся слова политика в публикации.В четверг депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал роковым шагом для Украины ключевой пункт так называемого плана Владимира Зеленского. Накануне глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов посчитал первый пункт плана украинского политика дорогой в пропасть.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241005/ft-1976521917.html

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