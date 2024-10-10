https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977309903.html

Зеленский встретится со Стармером и Рютте в Лондоне

Зеленский встретится со Стармером и Рютте в Лондоне - РИА Новости, 10.10.2024

Зеленский встретится со Стармером и Рютте в Лондоне

Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи, помимо встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T00:51

2024-10-10T00:51

2024-10-10T00:51

в мире

германия

украина

владимир зеленский

джо байден

кир стармер

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976175826_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_17eb68faddddf6f4b678462af997cde6.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи, помимо встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в четверг прибудет и в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, пишет газета Telegraph. Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Президент США заявил, что по-прежнему намерен посетить ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позже Spiegel сообщило, что саммит перенесут, чтобы на нем смог присутствовать Байден. "Владимир Зеленский прилетит в Лондон в четверг для встречи с Киром Стармером... Зеленский встретится с премьер-министром и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для переговоров", - говорится в публикации Telegraph. По данным издания, представитель премьера Великобритании не сообщил, будет ли обсуждаться вопрос предоставления Украине разрешения наносить удары западными ракетами вглубь России. Издание Bild со ссылкой на немецкие правительственные источники при этом ранее также писало, что Зеленский после отказа Байдена от встречи решил приехать в четверг с визитом в Париж для встречи с президентом Эммануэлем Макроном, а в пятницу - посетить Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кроме того, по данным Bild, Зеленский планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. При этом газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в правительстве утверждала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила Зеленского в Рим, он "выразил готовность приехать". Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что "план победы" Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отмечал, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html

германия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, владимир зеленский, джо байден, кир стармер, марк рютте, нато, великобритания