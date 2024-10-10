https://ria.ru/20241010/zabolevanie-1977348594.html

В Польше растет число вспышек АЧС

В Польше растет число вспышек АЧС - РИА Новости, 10.10.2024

В Польше растет число вспышек АЧС

Число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Польше растет на севере страны, вызывая обеспокоенность местных аграриев, сообщает Dziennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:04

2024-10-10T11:04

2024-10-10T11:07

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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Польше растет на севере страны, вызывая обеспокоенность местных аграриев, сообщает Dziennik Gazeta Prawna. По данным издания, в сентябре это заболевание появилось на фермах, где содержалось более 11 тысяч свиней. Всего в этом году пришлось забить более 33 тысяч свиней. Для сравнения, за весь прошлый год от АЧС погибло менее 8,5 тысячи свиней. Экспертов беспокоит не только появление новых вспышек, но и их местонахождение. "На севере страны их становится все больше и ближе друг к другу. Существует риск объединения восточной и западной Польши в один пояс", - пояснил президент Польской мясной ассоциации Яцек Стшелецкий. Новые вспышки АЧС могут означать серьезные потери для животноводов, а также для польского экспорта мяса. После падения экспорта на 13% в прошлом году ситуация начала немного улучшаться, но увеличение числа случаев АЧС может привести к новым ограничениям, особенно в отношении экспорта за пределы Европейского союза. Распространение этого заболевания также означает серьезные расходы для бюджета. Агентство по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства в своем финансовом плане выделило почти 19 миллионов злотых (почти 5 миллионов долларов) на биобезопасность селекции.

https://ria.ru/20240418/svini-1940919238.html

https://ria.ru/20240610/tushi-1951991195.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, в мире