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В Польше растет число вспышек АЧС - РИА Новости, 10.10.2024
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11:04 10.10.2024 (обновлено: 11:07 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/zabolevanie-1977348594.html
В Польше растет число вспышек АЧС
В Польше растет число вспышек АЧС - РИА Новости, 10.10.2024
В Польше растет число вспышек АЧС
Число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Польше растет на севере страны, вызывая обеспокоенность местных аграриев, сообщает Dziennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:04
2024-10-10T11:07
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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Польше растет на севере страны, вызывая обеспокоенность местных аграриев, сообщает Dziennik Gazeta Prawna. По данным издания, в сентябре это заболевание появилось на фермах, где содержалось более 11 тысяч свиней. Всего в этом году пришлось забить более 33 тысяч свиней. Для сравнения, за весь прошлый год от АЧС погибло менее 8,5 тысячи свиней. Экспертов беспокоит не только появление новых вспышек, но и их местонахождение. "На севере страны их становится все больше и ближе друг к другу. Существует риск объединения восточной и западной Польши в один пояс", - пояснил президент Польской мясной ассоциации Яцек Стшелецкий. Новые вспышки АЧС могут означать серьезные потери для животноводов, а также для польского экспорта мяса. После падения экспорта на 13% в прошлом году ситуация начала немного улучшаться, но увеличение числа случаев АЧС может привести к новым ограничениям, особенно в отношении экспорта за пределы Европейского союза. Распространение этого заболевания также означает серьезные расходы для бюджета. Агентство по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства в своем финансовом плане выделило почти 19 миллионов злотых (почти 5 миллионов долларов) на биобезопасность селекции.
https://ria.ru/20240418/svini-1940919238.html
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польша, в мире
Польша, В мире
В Польше растет число вспышек АЧС

Dziennik Gazeta Prawna: АЧС стремительно распространяется на севере Польши

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСвинокомплекс
Свинокомплекс - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Польше растет на севере страны, вызывая обеспокоенность местных аграриев, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.
По данным издания, в сентябре это заболевание появилось на фермах, где содержалось более 11 тысяч свиней. Всего в этом году пришлось забить более 33 тысяч свиней. Для сравнения, за весь прошлый год от АЧС погибло менее 8,5 тысячи свиней.
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Экспертов беспокоит не только появление новых вспышек, но и их местонахождение. "На севере страны их становится все больше и ближе друг к другу. Существует риск объединения восточной и западной Польши в один пояс", - пояснил президент Польской мясной ассоциации Яцек Стшелецкий.
Новые вспышки АЧС могут означать серьезные потери для животноводов, а также для польского экспорта мяса. После падения экспорта на 13% в прошлом году ситуация начала немного улучшаться, но увеличение числа случаев АЧС может привести к новым ограничениям, особенно в отношении экспорта за пределы Европейского союза.
Распространение этого заболевания также означает серьезные расходы для бюджета. Агентство по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства в своем финансовом плане выделило почти 19 миллионов злотых (почти 5 миллионов долларов) на биобезопасность селекции.
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