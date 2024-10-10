https://ria.ru/20241010/yuzefovich-1977488913.html

Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии "Ясная поляна"

Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии "Ясная поляна" - РИА Новости, 10.10.2024

Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии "Ясная поляна"

Писатель Леонид Юзефович стал лауреатом Национальной литературной премии "Ясная поляна" за повесть "Поход на Бар-Хото" в номинации "Современная русская проза",... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:39

2024-10-10T22:39

2024-10-10T22:39

россия

леонид юзефович

сергей шаргунов

лев толстой (писатель)

samsung

большой театр

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Писатель Леонид Юзефович стал лауреатом Национальной литературной премии "Ясная поляна" за повесть "Поход на Бар-Хото" в номинации "Современная русская проза", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в Большом театре. "Этот автор, можно сказать, пишет одну книгу, в центре которой - растерянный, ищущий, благородный совестливый человек вроде бы другого, давнего и кровоточащего времени, но одновременно во всем очень современный и своевременный. Дорогой Леонид Абрамович Юзефович, приглашаю вас сюда. (Награда за повесть - ред.) "Поход на Бар-Хото", - объявил писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов. Юзефович, получая награду, поблагодарил членов жюри премии и отметил, что философия Льва Толстого находится в его подсознании, и он идет вслед за ним. "Современная русская проза" – главная номинация премии. Она отмечает значимое произведение современного автора, написанное на русском языке, которое глубоко исследует границы человеческого опыта и несет в себе идеалы гуманизма. Юзефович получил приз в размере 3 миллионов рублей. В номинации "Иностранная литература" победила корейская писательница Ким Чухе за роман "Звери малой земли", награды также удостоен Кирилл Батыгин за перевод книги на русский язык. Лучшим произведением в категории "Молодость" стал роман "Как слышно" Артема Роганова. За "Беззаветную преданность литературному творчеству, тонкий поэтический вкус, проникновенное осмысление глубинной русской жизни и поиск новых художественных форм философского романа" в номинации "Личность" победил Владимир Ермаков. В номинации "Пропущенные шедевры" призом отметили Сергея Кумыша за перевод на русский язык романа "Сны Поездов" Дениса Джонсона. Обладателем специального приза Samsung "Выбор читателей" стала Наталья Илишкина с книгой "Улан Далай", набравшей 48% голосов в интернет-голосовании на сайте премии. Ежегодная литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года писателям, произведения которых поддерживают традиции классической и актуальные тенденции современной литературы. Премия "Ясная Поляна" выступает навигатором чтения, формируя списки лучших российских и переводных книг. Жюри выбирает художественные произведения в двух главных номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". Начиная с 2023 года, премия "Ясная Поляна" выбирает лауреата, внесшего особый вклад в развитие отечественной литературы, в номинации "Личность". Номинация "Пропущенные шедевры" отмечает произведение мировой литературы, не замеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для нашего читателя уже после смерти автора. Премия вручается переводчику текста на русский язык. Также, в рамках премии вручается специальный приз компании Samsung "Выбор читателей". С этого года премия также присуждается в номинации "Молодость", которая учреждена с целью разнообразить круг произведений, рассматриваемых жюри премии "Ясная Поляна", и уделить больше внимания книгам для читательской аудитории 16-30 лет.

https://ria.ru/20241010/premiya-1977388268.html

https://ria.ru/20241010/smi-1977330729.html

https://ria.ru/20241009/khimiya-1977160944.html

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россия, леонид юзефович, сергей шаргунов, лев толстой (писатель), samsung, большой театр