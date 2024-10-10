https://ria.ru/20241010/yuzefovich-1977488913.html
Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии "Ясная поляна"
Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии "Ясная поляна" - РИА Новости, 10.10.2024
Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии "Ясная поляна"
Писатель Леонид Юзефович стал лауреатом Национальной литературной премии "Ясная поляна" за повесть "Поход на Бар-Хото" в номинации "Современная русская проза",... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:39
2024-10-10T22:39
2024-10-10T22:39
россия
леонид юзефович
сергей шаргунов
лев толстой (писатель)
samsung
большой театр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Писатель Леонид Юзефович стал лауреатом Национальной литературной премии "Ясная поляна" за повесть "Поход на Бар-Хото" в номинации "Современная русская проза", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в Большом театре. "Этот автор, можно сказать, пишет одну книгу, в центре которой - растерянный, ищущий, благородный совестливый человек вроде бы другого, давнего и кровоточащего времени, но одновременно во всем очень современный и своевременный. Дорогой Леонид Абрамович Юзефович, приглашаю вас сюда. (Награда за повесть - ред.) "Поход на Бар-Хото", - объявил писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов. Юзефович, получая награду, поблагодарил членов жюри премии и отметил, что философия Льва Толстого находится в его подсознании, и он идет вслед за ним. "Современная русская проза" – главная номинация премии. Она отмечает значимое произведение современного автора, написанное на русском языке, которое глубоко исследует границы человеческого опыта и несет в себе идеалы гуманизма. Юзефович получил приз в размере 3 миллионов рублей. В номинации "Иностранная литература" победила корейская писательница Ким Чухе за роман "Звери малой земли", награды также удостоен Кирилл Батыгин за перевод книги на русский язык. Лучшим произведением в категории "Молодость" стал роман "Как слышно" Артема Роганова. За "Беззаветную преданность литературному творчеству, тонкий поэтический вкус, проникновенное осмысление глубинной русской жизни и поиск новых художественных форм философского романа" в номинации "Личность" победил Владимир Ермаков. В номинации "Пропущенные шедевры" призом отметили Сергея Кумыша за перевод на русский язык романа "Сны Поездов" Дениса Джонсона. Обладателем специального приза Samsung "Выбор читателей" стала Наталья Илишкина с книгой "Улан Далай", набравшей 48% голосов в интернет-голосовании на сайте премии. Ежегодная литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года писателям, произведения которых поддерживают традиции классической и актуальные тенденции современной литературы. Премия "Ясная Поляна" выступает навигатором чтения, формируя списки лучших российских и переводных книг. Жюри выбирает художественные произведения в двух главных номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". Начиная с 2023 года, премия "Ясная Поляна" выбирает лауреата, внесшего особый вклад в развитие отечественной литературы, в номинации "Личность". Номинация "Пропущенные шедевры" отмечает произведение мировой литературы, не замеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для нашего читателя уже после смерти автора. Премия вручается переводчику текста на русский язык. Также, в рамках премии вручается специальный приз компании Samsung "Выбор читателей". С этого года премия также присуждается в номинации "Молодость", которая учреждена с целью разнообразить круг произведений, рассматриваемых жюри премии "Ясная Поляна", и уделить больше внимания книгам для читательской аудитории 16-30 лет.
https://ria.ru/20241010/premiya-1977388268.html
https://ria.ru/20241010/smi-1977330729.html
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россия, леонид юзефович, сергей шаргунов, лев толстой (писатель), samsung, большой театр
Россия, Леонид Юзефович, Сергей Шаргунов, Лев Толстой (писатель), Samsung, Большой театр
Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии "Ясная поляна"
Юзефович стал лауреатом премии "Ясная поляна" за повесть "Поход на Бар-Хото"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Писатель Леонид Юзефович стал лауреатом Национальной литературной премии "Ясная поляна" за повесть "Поход на Бар-Хото" в номинации "Современная русская проза", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в Большом театре
.
"Этот автор, можно сказать, пишет одну книгу, в центре которой - растерянный, ищущий, благородный совестливый человек вроде бы другого, давнего и кровоточащего времени, но одновременно во всем очень современный и своевременный. Дорогой Леонид Абрамович Юзефович, приглашаю вас сюда. (Награда за повесть - ред.) "Поход на Бар-Хото", - объявил писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов
.
Юзефович, получая награду, поблагодарил членов жюри премии и отметил, что философия Льва Толстого
находится в его подсознании, и он идет вслед за ним.
"Современная русская проза" – главная номинация премии. Она отмечает значимое произведение современного автора, написанное на русском языке, которое глубоко исследует границы человеческого опыта и несет в себе идеалы гуманизма. Юзефович получил приз в размере 3 миллионов рублей.
В номинации "Иностранная литература" победила корейская писательница Ким Чухе за роман "Звери малой земли", награды также удостоен Кирилл Батыгин за перевод книги на русский язык.
Лучшим произведением в категории "Молодость" стал роман "Как слышно" Артема Роганова. За "Беззаветную преданность литературному творчеству, тонкий поэтический вкус, проникновенное осмысление глубинной русской жизни и поиск новых художественных форм философского романа" в номинации "Личность" победил Владимир Ермаков
.
В номинации "Пропущенные шедевры" призом отметили Сергея Кумыша за перевод на русский язык романа "Сны Поездов" Дениса Джонсона. Обладателем специального приза Samsung
"Выбор читателей" стала Наталья Илишкина с книгой "Улан Далай", набравшей 48% голосов в интернет-голосовании на сайте премии.
Ежегодная литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года писателям, произведения которых поддерживают традиции классической и актуальные тенденции современной литературы. Премия "Ясная Поляна" выступает навигатором чтения, формируя списки лучших российских и переводных книг.
Жюри выбирает художественные произведения в двух главных номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". Начиная с 2023 года, премия "Ясная Поляна" выбирает лауреата, внесшего особый вклад в развитие отечественной литературы, в номинации "Личность". Номинация "Пропущенные шедевры" отмечает произведение мировой литературы, не замеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для нашего читателя уже после смерти автора. Премия вручается переводчику текста на русский язык. Также, в рамках премии вручается специальный приз компании Samsung "Выбор читателей". С этого года премия также присуждается в номинации "Молодость", которая учреждена с целью разнообразить круг произведений, рассматриваемых жюри премии "Ясная Поляна", и уделить больше внимания книгам для читательской аудитории 16-30 лет.