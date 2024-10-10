https://ria.ru/20241010/yaponiya-1977320956.html

В Японии требуют тюремный срок для россиянина, обвиняемого в обходе санкций

В Японии требуют тюремный срок для россиянина, обвиняемого в обходе санкций - РИА Новости, 10.10.2024

В Японии требуют тюремный срок для россиянина, обвиняемого в обходе санкций

Японская прокуратура требует тюремного срока в 3,5 года для россиянина, обвиняемого в экспорте товаров в РФ в обход санкций, сторона же защиты настаивает на... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T06:41

2024-10-10T06:41

2024-10-10T06:41

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ОСАКА (Япония), 10 окт - РИА Новости. Японская прокуратура требует тюремного срока в 3,5 года для россиянина, обвиняемого в экспорте товаров в РФ в обход санкций, сторона же защиты настаивает на штрафе и замене срока на условный, если срок все же будет, передает корреспондент РИА Новости из суда. Российский предприниматель, руководитель торговой компании Astrade Андрей Сова был задержан полицией города Осака 10 июля этого года по обвинению в нарушении японского законодательства в сфере валютных операций и внешней торговли. Ему инкриминируется осуществление поставок в Россию определенной категории товаров местного производства без получения надлежащего для этого разрешения министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима. Как заявила в ходе слушаний сторона обвинения, в деле россиянина "нет смягчающих обстоятельств", а само "преступление рассматривается как дерзкое". "В связи с вышеизложенным просим суд назначить наказание в виде штрафа в 5 миллионов иен (33,3 тысячи долларов по текущему курсу) для компании (Astrade - ред.) и тюремного заключения сроком в три года и шесть месяцев для обвиняемого ", - заявили представители прокуратуры. В свою очередь, адвокат россиянина настаивает на том, что "законодательная цель лишена смысла", так как действия подсудимого "не нанесли никому ущерба" и не имеют "злонамеренного умысла". "Риск повторения отсутствует. Поэтому прошу суд вынести приговор в виде штрафа, а если срок все же будет назначен, то заменить его на условный", - подчеркнула сторона защиты. Следующее заседание суда назначено на 31 октября. Как сообщали японские СМИ со ссылкой на материалы дела, в январе 2023 года Сова якобы экспортировал в Россию товары, включая четыре гидроцикла, двигатель для морского судна и несколько подержанных мотоциклов, в обход антироссийских санкций. Общая стоимость товаров, которые были экспортированы, составила 42 миллиона иен (около 281,6 тысячи долларов по текущему курсу). Японские СМИ также утверждали, что полиция Осаки получила наводку на возможные неправомерные действия еще в апреле 2023 года, а осенью того же года в офисе компании Astrade в Осаке прошли обыски.

https://ria.ru/20241010/portugaliya-1977310371.html

https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html

https://ria.ru/20240803/zakharova-1963899027.html

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