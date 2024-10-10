https://ria.ru/20241010/yakutiya-1977374589.html

Два месторождения нефти и газа Якутии взяли в разработку на газовом форуме

Два месторождения нефти и газа Якутии взяли в разработку на газовом форуме - РИА Новости, 10.10.2024

Два месторождения нефти и газа Якутии взяли в разработку на газовом форуме

Два месторождения нефти и газа в Якутии взяли в перспективную разработку на газовом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:00

2024-10-10T13:00

2024-10-10T13:00

республика саха (якутия)

айсен николаев

алроса

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ЯКУТСК, 10 окт - РИА Новости. Два месторождения нефти и газа в Якутии взяли в перспективную разработку на газовом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Подписание трехстороннего инвестиционного соглашения по геологоразведке двух лицензионных участков, Улугурского и Эргеджейского, состоялось на Петербургском международном газовом форуме. В присутствии главы Якутии Айсена Николаева договор скрепили подписями генеральный директор АО "Алроса-Газ" Сергей Цыганов, генеральный директор АО "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников и генеральный директор ООО "ГДК "Ленск-газ" Николай Шмелёв. Компании будут совместно финансировать изыскательские работы", - информирует пресс-служба. Как отметил глава региона, соглашение – итог большой работы по реализации проекта изучения и освоения данных перспективных лицензионных участков, которое положило начало для его практической реализации. "Проект имеет большой социально-экономический потенциал с точки зрения создания новых рабочих мест, роста дополнительных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней", – подчеркнул Николаев. Генеральный директор АО "Алроса-Газ" рассказал о том, что группа "Алроса" газифицирует свои промышленные площадки и заинтересована в наращивании поставок "голубого топлива" как относительно дешевого и экологически чистого источника энергии. "Освоение новых нефтегазовых участков позволит расширить доступную для использования ресурсную базу углеводородного сырья", – добавил он. В свою очередь гендиректор АО "Сахатранснефтегаз" отметил, что в будущем, если геологоразведка подтвердит запасы, начнется освоение этих месторождений. "Предпосылки по обоим участкам хорошие", – сказал Колодезников.

https://ria.ru/20241010/sakhalin-1977357953.html

https://ria.ru/20241010/yakutiya-1977358801.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, алроса