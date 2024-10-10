https://ria.ru/20241010/yakutiya-1977374589.html
Два месторождения нефти и газа Якутии взяли в разработку на газовом форуме
Два месторождения нефти и газа Якутии взяли в разработку на газовом форуме - РИА Новости, 10.10.2024
Два месторождения нефти и газа Якутии взяли в разработку на газовом форуме
Два месторождения нефти и газа в Якутии взяли в перспективную разработку на газовом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:00
2024-10-10T13:00
2024-10-10T13:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
алроса
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ЯКУТСК, 10 окт - РИА Новости. Два месторождения нефти и газа в Якутии взяли в перспективную разработку на газовом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Подписание трехстороннего инвестиционного соглашения по геологоразведке двух лицензионных участков, Улугурского и Эргеджейского, состоялось на Петербургском международном газовом форуме. В присутствии главы Якутии Айсена Николаева договор скрепили подписями генеральный директор АО "Алроса-Газ" Сергей Цыганов, генеральный директор АО "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников и генеральный директор ООО "ГДК "Ленск-газ" Николай Шмелёв. Компании будут совместно финансировать изыскательские работы", - информирует пресс-служба. Как отметил глава региона, соглашение – итог большой работы по реализации проекта изучения и освоения данных перспективных лицензионных участков, которое положило начало для его практической реализации. "Проект имеет большой социально-экономический потенциал с точки зрения создания новых рабочих мест, роста дополнительных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней", – подчеркнул Николаев. Генеральный директор АО "Алроса-Газ" рассказал о том, что группа "Алроса" газифицирует свои промышленные площадки и заинтересована в наращивании поставок "голубого топлива" как относительно дешевого и экологически чистого источника энергии. "Освоение новых нефтегазовых участков позволит расширить доступную для использования ресурсную базу углеводородного сырья", – добавил он. В свою очередь гендиректор АО "Сахатранснефтегаз" отметил, что в будущем, если геологоразведка подтвердит запасы, начнется освоение этих месторождений. "Предпосылки по обоим участкам хорошие", – сказал Колодезников.
https://ria.ru/20241010/sakhalin-1977357953.html
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РИА Новости
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айсен николаев, алроса
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Алроса
ЯКУТСК, 10 окт - РИА Новости. Два месторождения нефти и газа в Якутии взяли в перспективную разработку на газовом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Подписание трехстороннего инвестиционного соглашения по геологоразведке двух лицензионных участков, Улугурского и Эргеджейского, состоялось на Петербургском международном газовом форуме. В присутствии главы Якутии Айсена Николаева
договор скрепили подписями генеральный директор АО "Алроса-Газ" Сергей Цыганов, генеральный директор АО "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников и генеральный директор ООО "ГДК "Ленск-газ" Николай Шмелёв. Компании будут совместно финансировать изыскательские работы", - информирует пресс-служба.
Как отметил глава региона, соглашение – итог большой работы по реализации проекта изучения и освоения данных перспективных лицензионных участков, которое положило начало для его практической реализации.
"Проект имеет большой социально-экономический потенциал с точки зрения создания новых рабочих мест, роста дополнительных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней", – подчеркнул Николаев.
Генеральный директор АО "Алроса-Газ" рассказал о том, что группа "Алроса
" газифицирует свои промышленные площадки и заинтересована в наращивании поставок "голубого топлива" как относительно дешевого и экологически чистого источника энергии. "Освоение новых нефтегазовых участков позволит расширить доступную для использования ресурсную базу углеводородного сырья", – добавил он.
В свою очередь гендиректор АО "Сахатранснефтегаз" отметил, что в будущем, если геологоразведка подтвердит запасы, начнется освоение этих месторождений. "Предпосылки по обоим участкам хорошие", – сказал Колодезников.