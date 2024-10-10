https://ria.ru/20241010/vybory-1977309130.html

Октябрь готовит сюрпризы: что может перевернуть президентскую гонку в США

Октябрь готовит сюрпризы: что может перевернуть президентскую гонку в США - РИА Новости, 10.10.2024

Октябрь готовит сюрпризы: что может перевернуть президентскую гонку в США

Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, стихийные бедствия, забастовки и политические скандалы могут стать "октябрьскими сюрпризами", которые окажут... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T00:24

2024-10-10T00:24

2024-10-10T00:24

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, стихийные бедствия, забастовки и политические скандалы могут стать "октябрьскими сюрпризами", которые окажут значительное влияние на исход президентской гонки в США. По словам опрошенных РИА Новости американских аналитиков, такие события способны существенно изменить расстановку сил в решающий месяц выборов 2024 года. Термин "октябрьский сюрприз" обозначает события, которые могут внезапно изменить ход выборов. Он обрел популярность после президентской гонки в США 1980 года, когда возникла теория о том, что команда Рональда Рейгана договорилась с Ираном о задержке в освобождении американских заложников в Тегеране, чтобы ослабить позиции тогдашнего президента Джимми Картера. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ По словам аналитиков, кризисы на Ближнем Востоке и на Украине продолжают играть важную роль в предвыборных кампаниях как демократа Камалы Харрис, так и республиканца Дональда Трампа. Возможность вмешательства иностранных сил, задействованных в этих конфликтах, в ход выборов в США также содержит в себе как угрозы, так и возможности для обеих сторон. Все эти события потенциально могут перевернуть представление избирателей о способностях того или иного кандидата справляться с различными международными вызовами. Европейский финансовый аналитик Алекс Крейнер в беседе с РИА Новости отметил, что ситуация в мире продолжает накаляться. "Ближний Восток - это пороховая бочка, которая может взорваться в любой момент. А напряжение между Россией и западными державами только усиливается", - отметил он. Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может спровоцировать некое событие, которое окажет решающее влияние на исход выборов в США. "Нетаньяху поддерживает Трампа, который готов выполнять его требования. Вероятно, он попытается возложить ответственность за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке на демократов", - считает Джиральди. УКРАИНА КАК ФАКТОР ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ Конфликт на Украине, по мнению аналитиков, остается важным элементом президентской кампании. Дональд Трамп получает очки популярности за свое стремление завершить военные действия, однако противники критикуют его за якобы "слишком дружественные" отношения с Россией. Камала Харрис, напротив, последовательно выражает поддержку Украине, но ее оппоненты упрекают демократическую администрацию в чрезмерных расходах на помощь Киеву. Отставной подполковник армии США Эрл Расмуссен в беседе с РИА Новости отметил, что как Украина, так и Израиль могут оказывать влияние на американскую политику в интересах своих фаворитов. Украине, по его мнению, выгодно поддержать кандидата от Демократической партии, учитывая многократно озвученное обещание Трампа положить конец конфликту между ней и Россией. ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ: СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ И ЗАБАСТОВКИ Одним из возможных "октябрьских сюрпризов" может стать реакция администрации Байдена на природные катаклизмы. Ураган "Хелен", ставший вторым по числу жертв за последние 50 лет, привлек значительное внимание общественности. Несмотря на весьма оперативные меры реагирования администрации Байдена, Трамп не упустил возможности раскритиковать власти за медлительность. В частности, политик выступил с утверждением, что в Белом доме "проспали" катастрофу, хотя заявления муниципальных властей штата Джорджия прямо противоречат данному тезису. Не успели США оправиться от "Хелен", как столкнулись с новой угрозой - ураганом "Милтон", который приближается к побережью Флориды с ветрами до 250 километров в час. Он может кардинально изменить береговую линию штата из-за эрозии дюн и затопления прибрежных территорий. Ожидаются разрушительные волны высотой более трех метров, особенно на западном побережье, включая залив Тампа. Байден объявил чрезвычайное положение во Флориде и распорядился выделить штату федеральную помощь, однако, как свидетельствуют соцопросы, американцы больше доверяют Трампу в вопросе борьбы со стихийными бедствиями, нежели его соперникам в лице демократов. Помимо этого, администрации Байдена едва удалось избежать серьезного экономического ущерба для страны, добившись завершения забастовки портовых рабочих, которая грозила экономике США ущербом в размере до 5 миллиардов долларов ежедневно. Забастовка, в которой участвовали 45 тысяч работников 36 портов на восточном и южном побережьях, завершилась подписанием соглашения, устроившего обе стороны. Однако Трамп и здесь раскритиковал действующую администрацию, обвинив Байдена и его команду в том, что забастовка стала результатом "массовой инфляции", вызванной политикой демократов. СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ ТРАМПА Судебные разбирательства продолжают преследовать Трампа на протяжении всей его кампании, и в октябре они представляют еще одну угрозу для его президентских амбиций. Специальный прокурор Джек Смит, занимающийся делом о штурме Капитолия, 2 октября подал ходатайство в суд, утверждая, что попытки Трампа оспорить итоги выборов 2020 года не подпадают под действие президентского иммунитета. В ответ Трамп обвинил власти в попытке вмешательства в выборы и использовании правительственных инструментов как оружия. Политологи считают, что избирательные штабы обоих кандидатов будут внимательно следить за развитием событий в октябре, стремясь всеми силами избежать разрушительных для себя скандалов и рассчитывая на неожиданные события, которые могут ударить по рейтингам их соперников.

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https://ria.ru/20241009/kharris-1977092001.html

https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html

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в мире, украина, сша, ближний восток, дональд трамп, камала харрис, филип джиральди, выборы президента сша — 2024