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ВТБ не планирует выкуп акций у недружественных нерезидентов - РИА Новости, 10.10.2024
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11:06 10.10.2024 (обновлено: 11:12 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/vtb-1977348899.html
ВТБ не планирует выкуп акций у недружественных нерезидентов
ВТБ не планирует выкуп акций у недружественных нерезидентов - РИА Новости, 10.10.2024
ВТБ не планирует выкуп акций у недружественных нерезидентов
ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:06
2024-10-10T11:12
экономика
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Никаких намерений, как я читал в Telegram-каналах, по каким-то действиям в отношении акций иностранцев, АДР, ГДР и прочих и прочих дериватов мы не планируем. Мы получили это распоряжение президента Российской Федерации исключительно для ранее анонсированных и планируемых нами в течение 2024, 2025 и 2026 годов сделок или операций по реорганизации банка ВТБ и по реорганизации дочерних обществ банка ВТБ", - сказал Пьянов. "Любой выкуп акций, у недружественных лиц даже, - это уменьшение нашего капитала. Поэтому у нас нет таких намерений производить какой-то buy back, выкуп, какие-то операции, кроме реорганизационных, по нашим акциям", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин, как следует из опубликованного 9 октября распоряжения, разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка и лиц под его контролем.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
ВТБ не планирует выкуп акций у недружественных нерезидентов

Зампред ВТБ: банк не будет проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"Никаких намерений, как я читал в Telegram-каналах, по каким-то действиям в отношении акций иностранцев, АДР, ГДР и прочих и прочих дериватов мы не планируем. Мы получили это распоряжение президента Российской Федерации исключительно для ранее анонсированных и планируемых нами в течение 2024, 2025 и 2026 годов сделок или операций по реорганизации банка ВТБ и по реорганизации дочерних обществ банка ВТБ", - сказал Пьянов.
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"Любой выкуп акций, у недружественных лиц даже, - это уменьшение нашего капитала. Поэтому у нас нет таких намерений производить какой-то buy back, выкуп, какие-то операции, кроме реорганизационных, по нашим акциям", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин, как следует из опубликованного 9 октября распоряжения, разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка и лиц под его контролем.
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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