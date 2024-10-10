https://ria.ru/20241010/vtb-1977348899.html
ВТБ не планирует выкуп акций у недружественных нерезидентов
ВТБ не планирует выкуп акций у недружественных нерезидентов - РИА Новости, 10.10.2024
ВТБ не планирует выкуп акций у недружественных нерезидентов
ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:06
2024-10-10T11:06
2024-10-10T11:12
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Никаких намерений, как я читал в Telegram-каналах, по каким-то действиям в отношении акций иностранцев, АДР, ГДР и прочих и прочих дериватов мы не планируем. Мы получили это распоряжение президента Российской Федерации исключительно для ранее анонсированных и планируемых нами в течение 2024, 2025 и 2026 годов сделок или операций по реорганизации банка ВТБ и по реорганизации дочерних обществ банка ВТБ", - сказал Пьянов. "Любой выкуп акций, у недружественных лиц даже, - это уменьшение нашего капитала. Поэтому у нас нет таких намерений производить какой-то buy back, выкуп, какие-то операции, кроме реорганизационных, по нашим акциям", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин, как следует из опубликованного 9 октября распоряжения, разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка и лиц под его контролем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
ВТБ не планирует выкуп акций у недружественных нерезидентов
Зампред ВТБ: банк не будет проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"Никаких намерений, как я читал в Telegram-каналах, по каким-то действиям в отношении акций иностранцев, АДР, ГДР и прочих и прочих дериватов мы не планируем. Мы получили это распоряжение президента Российской Федерации исключительно для ранее анонсированных и планируемых нами в течение 2024, 2025 и 2026 годов сделок или операций по реорганизации банка ВТБ и по реорганизации дочерних обществ банка ВТБ", - сказал Пьянов.
"Любой выкуп акций, у недружественных лиц даже, - это уменьшение нашего капитала. Поэтому у нас нет таких намерений производить какой-то buy back, выкуп, какие-то операции, кроме реорганизационных, по нашим акциям", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин
, как следует из опубликованного 9 октября распоряжения, разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка и лиц под его контролем.