https://ria.ru/20241010/vsu-1977474287.html

ВСУ расстреливают жителей Курской области, но Запад молчит, заявил Тарабрин

ВСУ расстреливают жителей Курской области, но Запад молчит, заявил Тарабрин - РИА Новости, 10.10.2024

ВСУ расстреливают жителей Курской области, но Запад молчит, заявил Тарабрин

Украинские националисты расстреливают и издеваются над жителями Курской области, но Запад молчит, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:51

2024-10-10T19:51

2024-10-10T19:51

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир тарабрин

владимир путин

валерий герасимов

организация по запрещению химического оружия

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ГААГА, 10 окт - РИА Новости. Украинские националисты расстреливают и издеваются над жителями Курской области, но Запад молчит, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге с 8 по 11 октября проходит 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь "на русских право на жизнь не распространяется", - заявил Тарабрин, выступая на сессии исполсовета. Он напомнил, что на Украине на улицах похищают мужчин и отправляют на фронт, а тех, кто пытается сбежать, расстреливают при переходе через границу, однако на Западе этого также не замечают. Кроме того, когда на Украине отказались от выборов, нарушая тем самым конституцию страны, "на Западе не произнесли ни слова", подчеркнул постпред. "В то же самое время звучат призывы к скорейшему вступлению Украины в ЕС и НАТО. Отсюда вывод – именно такая Украина полностью соответствует западным стандартам демократии", - резюмировал дипломат. Как ранее рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, видео доказательства расправы военнослужащих ВСУ над жителями одного из населенных пунктов Курской области были обнаружены на экшн-камере, прикрепленной к каске одного из ликвидированных украинских боевиков. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240715/ozkho-1959889125.html

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977296154.html

https://ria.ru/20241003/oon-1976106338.html

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россия, курская область, украина, владимир тарабрин, владимир путин, валерий герасимов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, евросоюз