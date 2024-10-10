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Российские войска нанесли удары по скоплениям техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024
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14:17 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vsu-1977391083.html
Российские войска нанесли удары по скоплениям техники ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли удары по скоплениям техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024
Российские войска нанесли удары по скоплениям техники ВСУ в Курской области
Российские войска за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 16 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:17
2024-10-10T14:17
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 16 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой и 17-й бригад нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 78-го десантно-штурмового полка, а также 103-й, 112-й и 119-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Ястребиное.
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удары по скоплениям техники ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило о поражении ВСУ в 16 населенных пунктах в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 16 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой и 17-й бригад нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 78-го десантно-штурмового полка, а также 103-й, 112-й и 119-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Ястребиное.
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Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области
7 августа, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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