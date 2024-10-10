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СМИ рассказали, что произошло с элитными отрядами ВСУ на важном направлении
СМИ рассказали, что произошло с элитными отрядами ВСУ на важном направлении - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ рассказали, что произошло с элитными отрядами ВСУ на важном направлении
Элитные подразделения ВСУ оказались в ловушке в Курской области, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:39
2024-10-10T12:39
2024-10-10T12:39
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Элитные подразделения ВСУ оказались в ловушке в Курской области, пишет газета Corriere della Sera."Сейчас значительная часть элитных украинских подразделений в определенной степени оказалась в ловушке на российской территории и не может прийти на помощь силам вдоль линии соприкосновения в Донбассе", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что в Киеве считают вывод украинских войск из Курской области более опасным, чем их нахождение на этом направлении.Минобороны России 4 октября сообщало, что за время боевых действий на территории Курской области потери ВСУ превысили 20 тысяч человек, уничтожено 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html
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в мире, курская область, киев, россия, вооруженные силы украины, политика
В мире, Курская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали, что произошло с элитными отрядами ВСУ на важном направлении
Corriere della Sera: элитные отряды ВСУ оказались в ловушке в Курской области