Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что произошло с элитными отрядами ВСУ на важном направлении - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vsu-1977368994.html
СМИ рассказали, что произошло с элитными отрядами ВСУ на важном направлении
СМИ рассказали, что произошло с элитными отрядами ВСУ на важном направлении - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ рассказали, что произошло с элитными отрядами ВСУ на важном направлении
Элитные подразделения ВСУ оказались в ловушке в Курской области, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:39
2024-10-10T12:39
в мире
курская область
киев
россия
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715171_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_5bc193ecde3500fc7531527400dabd44.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Элитные подразделения ВСУ оказались в ловушке в Курской области, пишет газета Corriere della Sera."Сейчас значительная часть элитных украинских подразделений в определенной степени оказалась в ловушке на российской территории и не может прийти на помощь силам вдоль линии соприкосновения в Донбассе", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что в Киеве считают вывод украинских войск из Курской области более опасным, чем их нахождение на этом направлении.Минобороны России 4 октября сообщало, что за время боевых действий на территории Курской области потери ВСУ превысили 20 тысяч человек, уничтожено 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html
https://ria.ru/20241010/vsu-1977354472.html
курская область
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715171_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_10111b2cf07cbf736ef22bac090581b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, киев, россия, вооруженные силы украины, политика
В мире, Курская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали, что произошло с элитными отрядами ВСУ на важном направлении

Corriere della Sera: элитные отряды ВСУ оказались в ловушке в Курской области

© Фото : public domain/Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : public domain/Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Элитные подразделения ВСУ оказались в ловушке в Курской области, пишет газета Corriere della Sera.
«
"Сейчас значительная часть элитных украинских подразделений в определенной степени оказалась в ловушке на российской территории и не может прийти на помощь силам вдоль линии соприкосновения в Донбассе", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине
Вчера, 09:34
Обозреватель также указал, что в Киеве считают вывод украинских войск из Курской области более опасным, чем их нахождение на этом направлении.
Минобороны России 4 октября сообщало, что за время боевых действий на территории Курской области потери ВСУ превысили 20 тысяч человек, уничтожено 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"Ситуация отчаянная". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области
Вчера, 11:40
 
В миреКурская областьКиевРоссияВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала