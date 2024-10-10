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Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" отразила три контратаки, потери противника составили более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:16
2024-10-10T12:16
2024-10-10T12:29
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" отразила три контратаки, потери противника составили более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили более 430 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 14-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне ответственности "Запада"