https://ria.ru/20241010/vsu-1977363865.html

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ

Российская группировка "Запад" отразила три контратаки, потери противника составили более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:16

2024-10-10T12:16

2024-10-10T12:29

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безопасность

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" отразила три контратаки, потери противника составили более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили более 430 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 14-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241010/svo-1977366278.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность