https://ria.ru/20241010/vsu-1977354472.html

"Ситуация отчаянная". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области

"Ситуация отчаянная". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024

"Ситуация отчаянная". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области

Плацдарм Вооруженных сил Украины в Курской области уменьшается, а украинские потери растут, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:40

2024-10-10T11:40

2024-10-10T20:15

украина

курская область

россия

чей боуз

вооруженные силы украины

су-34

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Плацдарм Вооруженных сил Украины в Курской области уменьшается, а украинские потери растут, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Ситуация для Украины в Курской области становится все более отчаянной. По мере уменьшения их плацдарма потери ВСУ растут", — указал он.Боуз также назвал скопление уничтоженной западной техники на этом направлении "натовским кладбищем".Во вторник Министерство обороны России сообщило, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Как отметило ведомство, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977330429.html

украина

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, курская область, россия, чей боуз, вооруженные силы украины, су-34, в мире, политика