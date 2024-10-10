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"Ситуация отчаянная". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области
"Ситуация отчаянная". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024
"Ситуация отчаянная". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области
Плацдарм Вооруженных сил Украины в Курской области уменьшается, а украинские потери растут, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:40
2024-10-10T11:40
2024-10-10T20:15
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Плацдарм Вооруженных сил Украины в Курской области уменьшается, а украинские потери растут, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Ситуация для Украины в Курской области становится все более отчаянной. По мере уменьшения их плацдарма потери ВСУ растут", — указал он.Боуз также назвал скопление уничтоженной западной техники на этом направлении "натовским кладбищем".Во вторник Министерство обороны России сообщило, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Как отметило ведомство, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
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украина, курская область, россия, чей боуз, вооруженные силы украины, су-34, в мире, политика
Украина, Курская область, Россия, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Су-34, В мире, Политика
"Ситуация отчаянная". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области
Журналист Боуз: плацдарм ВСУ в Курской области уменьшается, а их потери растут