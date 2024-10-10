Штурмовик назвал единственный способ остаться в живых для солдат ВСУ
Штурмовик: ВС России не оставляют шансов противнику остаться в живых
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. ВС РФ не оставляют никаких шансов противнику остаться в живых при освобождении населенных пунктов в зоне СВО, кроме как добровольно сдаться в плен, считает замкомандира штурмового подразделения "Южной" группировки войск с позывным "Юрист".
"У ребят с той стороны, у моего противника непосредственно один хороший выход из ситуации - это сдаться в плен, остаться живым, в какой-то момент, возможно, при обмене вернутся к своей семье, я их выбор в этом не осуждаю и не говорю, что они поступили как трусы", - сказал РИА Новости "Юрист".
"Юрист" также дополнил, что неоднократно бойцами его подразделения было выявлено присутствие иностранных наемников с той стороны и слышна их речь по радиоперехватам. По рассказам пленных ВСУ, большинство наемников выполняли роль заградотрядов, оказывающих моральное давление на солдат ВСУ. Соответственно, наемники пресекают попытки к отступлению.
"Основная мотивация наших ребят – это ответственность перед родными и близкими, ответственность за сохранность жизни людей, жизни людей Донбасса. Противник же мотивируется какими-то целями Запада. Если отрезать все эти моменты, то люди не будут с нами воевать, у них смысла нет", - считает "Юрист".
В итоге военнослужащий добавил, что он и его штурмовое подразделение стараются сохранить жизнь любого человека, но первоочередная задача — это сохранение жизни и здоровья российских бойцов.