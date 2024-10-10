https://ria.ru/20241010/vostok-1977472037.html
Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке
Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2024
Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ряд вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:29
2024-10-10T19:29
2024-10-10T19:29
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ряд вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Швейцарии, а также кризис на Ближнем Востоке, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Состоялось обсуждение ряда вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Швейцарии. Особое внимание было уделено текущему беспрецедентному кризису на Ближнем Востоке и усилиям по обеспечению соблюдения и уважения принципов и норм международного гуманитарного права, включая женевские конвенции 1949 года", - говорится в сообщении.
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в мире, швейцария, ближний восток, россия, сергей вершинин, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Швейцария, Ближний Восток, Россия, Сергей Вершинин, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке
Замглавы МИД Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке