https://ria.ru/20241010/vostok-1977472037.html

Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке

Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2024

Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ряд вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:29

2024-10-10T19:29

2024-10-10T19:29

в мире

швейцария

ближний восток

россия

сергей вершинин

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ряд вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Швейцарии, а также кризис на Ближнем Востоке, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Состоялось обсуждение ряда вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Швейцарии. Особое внимание было уделено текущему беспрецедентному кризису на Ближнем Востоке и усилиям по обеспечению соблюдения и уважения принципов и норм международного гуманитарного права, включая женевские конвенции 1949 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241010/peskov-1977365696.html

швейцария

ближний восток

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в мире, швейцария, ближний восток, россия, сергей вершинин, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024