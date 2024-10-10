Рейтинг@Mail.ru
Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vostok-1977472037.html
Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке
Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2024
Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ряд вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:29
2024-10-10T19:29
в мире
швейцария
ближний восток
россия
сергей вершинин
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517020_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d1de5cab47529a29765718ed401ccb6.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ряд вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Швейцарии, а также кризис на Ближнем Востоке, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Состоялось обсуждение ряда вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Швейцарии. Особое внимание было уделено текущему беспрецедентному кризису на Ближнем Востоке и усилиям по обеспечению соблюдения и уважения принципов и норм международного гуманитарного права, включая женевские конвенции 1949 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241010/peskov-1977365696.html
швейцария
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517020_597:210:3048:2048_1920x0_80_0_0_e285ae075a83629a801afbb0a4550d2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, ближний восток, россия, сергей вершинин, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Швейцария, Ближний Восток, Россия, Сергей Вершинин, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке

Замглавы МИД Вершинин обсудил с послом Швейцарии кризис на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ряд вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Швейцарии, а также кризис на Ближнем Востоке, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Состоялось обсуждение ряда вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Швейцарии. Особое внимание было уделено текущему беспрецедентному кризису на Ближнем Востоке и усилиям по обеспечению соблюдения и уважения принципов и норм международного гуманитарного права, включая женевские конвенции 1949 года", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Песков рассказал о последствиях обострения ситуации на Ближнем Востоке
Вчера, 12:24
 
В миреШвейцарияБлижний ВостокРоссияСергей ВершининООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала