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Волгоградская область будет использовать СПГ в сельском хозяйстве
Волгоградская область будет использовать СПГ в сельском хозяйстве - РИА Новости, 10.10.2024
Волгоградская область будет использовать СПГ в сельском хозяйстве
Соглашение об участии Волгоградской области в пилотном проекте по переводу сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо подписано в рамках XIII... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:05
2024-10-10T18:05
2024-10-10T18:05
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ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Соглашение об участии Волгоградской области в пилотном проекте по переводу сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо подписано в рамках XIII Петербургского международного газового форума, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области. "Соглашение о развитии использования природного газа в агропромышленном комплексе Волгоградской области подписано на площадке XIII Петербургского международного газового форума: подписи под документом поставили губернатор Андрей Бочаров, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, генеральный директор АО "РариТЭК Холдинг" Рафаэль Батыршин", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что "Газпром" планирует поставлять сжиженный газ волгоградским аграриям, "РариТЭК" – газомоторную технику, а власти региона окажут поддержку сельхозпроизводителям. В рамках соглашения, по данным администрации, подписана и "дорожная карта", где прописаны этапы по переводу техники на новое топливо. "Волгоградская область начала эксперимент по применению газомоторной техники в сельском хозяйстве. Первые три трактора на СПГ уже работают на полях региона. Сегодня мы договорились, что первый комбайн на газомоторном топливе тоже будет работать на территории Волгоградской области", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября, в нем принимают участие около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
https://ria.ru/20241010/kareliya-1977387542.html
https://ria.ru/20240607/kirgiziya-1951333148.html
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Волгоградская область, Экономика, ЖКХ, Волгоградская область, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Бочаров, Алексей Миллер, Газпром