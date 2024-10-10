Рейтинг@Mail.ru
Волгоградская область будет использовать СПГ в сельском хозяйстве - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Волгоградская область
 
18:05 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/volgogradskaya-oblast-1977458246.html
Волгоградская область будет использовать СПГ в сельском хозяйстве
Волгоградская область будет использовать СПГ в сельском хозяйстве - РИА Новости, 10.10.2024
Волгоградская область будет использовать СПГ в сельском хозяйстве
Соглашение об участии Волгоградской области в пилотном проекте по переводу сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо подписано в рамках XIII... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:05
2024-10-10T18:05
волгоградская область
экономика
жкх
волгоградская область
россия
санкт-петербург
андрей бочаров
алексей миллер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152060/44/1520604423_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_1dea4664e781c1a4c58c5b929bfecf94.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Соглашение об участии Волгоградской области в пилотном проекте по переводу сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо подписано в рамках XIII Петербургского международного газового форума, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области. "Соглашение о развитии использования природного газа в агропромышленном комплексе Волгоградской области подписано на площадке XIII Петербургского международного газового форума: подписи под документом поставили губернатор Андрей Бочаров, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, генеральный директор АО "РариТЭК Холдинг" Рафаэль Батыршин", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что "Газпром" планирует поставлять сжиженный газ волгоградским аграриям, "РариТЭК" – газомоторную технику, а власти региона окажут поддержку сельхозпроизводителям. В рамках соглашения, по данным администрации, подписана и "дорожная карта", где прописаны этапы по переводу техники на новое топливо. "Волгоградская область начала эксперимент по применению газомоторной техники в сельском хозяйстве. Первые три трактора на СПГ уже работают на полях региона. Сегодня мы договорились, что первый комбайн на газомоторном топливе тоже будет работать на территории Волгоградской области", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября, в нем принимают участие около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
https://ria.ru/20241010/kareliya-1977387542.html
https://ria.ru/20240607/kirgiziya-1951333148.html
волгоградская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152060/44/1520604423_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_ba184bbf6996a23326f736d5bdc76cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, жкх, волгоградская область, россия, санкт-петербург, андрей бочаров, алексей миллер, газпром
Волгоградская область, Экономика, ЖКХ, Волгоградская область, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Бочаров, Алексей Миллер, Газпром

Волгоградская область будет использовать СПГ в сельском хозяйстве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Волгоград
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Соглашение об участии Волгоградской области в пилотном проекте по переводу сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо подписано в рамках XIII Петербургского международного газового форума, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Соглашение о развитии использования природного газа в агропромышленном комплексе Волгоградской области подписано на площадке XIII Петербургского международного газового форума: подписи под документом поставили губернатор Андрей Бочаров, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, генеральный директор АО "РариТЭК Холдинг" Рафаэль Батыршин", - говорится в сообщении властей.
Природный газ подвели на целлюлозный завод в Карелии - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Природный газ подвели на целлюлозный завод в Карелии
Вчера, 14:04
Отмечается, что "Газпром" планирует поставлять сжиженный газ волгоградским аграриям, "РариТЭК" – газомоторную технику, а власти региона окажут поддержку сельхозпроизводителям. В рамках соглашения, по данным администрации, подписана и "дорожная карта", где прописаны этапы по переводу техники на новое топливо.
"Волгоградская область начала эксперимент по применению газомоторной техники в сельском хозяйстве. Первые три трактора на СПГ уже работают на полях региона. Сегодня мы договорились, что первый комбайн на газомоторном топливе тоже будет работать на территории Волгоградской области", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября, в нем принимают участие около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россия и Киргизия договорились о поставках российского газа в республику
7 июня, 13:54
 
Волгоградская областьЭкономикаЖКХВолгоградская областьРоссияСанкт-ПетербургАндрей БочаровАлексей МиллерГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала