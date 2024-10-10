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Пользователи ВКонтакте рассказали о своем первом учителе - РИА Новости, 10.10.2024
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12:42 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vkontakte-1977369876.html
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем первом учителе
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем первом учителе - РИА Новости, 10.10.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем первом учителе
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в соцсети и выяснили, сколько подписчиков помнят своего первого учителя. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:42
2024-10-10T12:42
россия
день учителя
вконтакте
учителя
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в соцсети и выяснили, сколько подписчиков помнят своего первого учителя. Оказалось, что таких большинство — 90% опрошенных. Еще 3% выбрали вариант "Не только помню, но и до сих пор с ним общаюсь". 6% не смогли назвать первого школьного педагога. Еще у 1% проголосовавших его не было вообще.Опрос был приурочен ко Дню учителя, который отмечается в России пятого октября. В нём приняли участие 1734 человека.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, день учителя, вконтакте, учителя
Россия, День учителя, ВКонтакте, учителя

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем первом учителе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в соцсети и выяснили, сколько подписчиков помнят своего первого учителя.
Оказалось, что таких большинство — 90% опрошенных. Еще 3% выбрали вариант "Не только помню, но и до сих пор с ним общаюсь". 6% не смогли назвать первого школьного педагога. Еще у 1% проголосовавших его не было вообще.
Опрос был приурочен ко Дню учителя, который отмечается в России пятого октября. В нём приняли участие 1734 человека.
 
РоссияДень учителяВКонтактеучителя
 
 
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