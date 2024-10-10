https://ria.ru/20241010/vkontakte-1977369876.html

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем первом учителе

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем первом учителе - РИА Новости, 10.10.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем первом учителе

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в соцсети и выяснили, сколько подписчиков помнят своего первого учителя. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:42

2024-10-10T12:42

2024-10-10T12:42

россия

день учителя

вконтакте

учителя

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в соцсети и выяснили, сколько подписчиков помнят своего первого учителя. Оказалось, что таких большинство — 90% опрошенных. Еще 3% выбрали вариант "Не только помню, но и до сих пор с ним общаюсь". 6% не смогли назвать первого школьного педагога. Еще у 1% проголосовавших его не было вообще.Опрос был приурочен ко Дню учителя, который отмечается в России пятого октября. В нём приняли участие 1734 человека.

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2024

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