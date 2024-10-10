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Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии
Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии - РИА Новости, 10.10.2024
Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии
Диалог народов России и Грузии не прерывался, межгосударственные отношения - это одно, гуманитарные - другое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:21
2024-10-10T17:21
2024-10-10T17:28
грузия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Диалог народов России и Грузии не прерывался, межгосударственные отношения - это одно, гуманитарные - другое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смягчение визового режима в РФ для граждан Грузии."Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов - он, собственно, и не прерывался. Вы знаете, что у нас диаспора грузинская достаточно большая, наши туристы туда ездят. Это нормальные процессы", - сказал ПесковПрезидент РФ Владимир Путин ранее своим указом расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию в целях работы, либо на срок более 90 дней.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грузия, россия, дмитрий песков, владимир путин
Грузия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии
Песков о смягчении визового режима: диалог народов России и Грузии не прерывался