https://ria.ru/20241010/vizy-1977446058.html

Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии

Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии - РИА Новости, 10.10.2024

Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии

Диалог народов России и Грузии не прерывался, межгосударственные отношения - это одно, гуманитарные - другое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:21

2024-10-10T17:21

2024-10-10T17:28

грузия

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156016/33/1560163374_0:161:2048:1313_1920x0_80_0_0_8a20e15d9414290344238134005a28dc.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Диалог народов России и Грузии не прерывался, межгосударственные отношения - это одно, гуманитарные - другое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смягчение визового режима в РФ для граждан Грузии."Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов - он, собственно, и не прерывался. Вы знаете, что у нас диаспора грузинская достаточно большая, наши туристы туда ездят. Это нормальные процессы", - сказал ПесковПрезидент РФ Владимир Путин ранее своим указом расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию в целях работы, либо на срок более 90 дней.

https://ria.ru/20241010/bezviz-1977396812.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, россия, дмитрий песков, владимир путин