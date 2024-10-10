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Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии - РИА Новости, 10.10.2024
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17:21 10.10.2024 (обновлено: 17:28 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/vizy-1977446058.html
Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии
Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии - РИА Новости, 10.10.2024
Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии
Диалог народов России и Грузии не прерывался, межгосударственные отношения - это одно, гуманитарные - другое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:21
2024-10-10T17:28
грузия
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Диалог народов России и Грузии не прерывался, межгосударственные отношения - это одно, гуманитарные - другое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смягчение визового режима в РФ для граждан Грузии."Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов - он, собственно, и не прерывался. Вы знаете, что у нас диаспора грузинская достаточно большая, наши туристы туда ездят. Это нормальные процессы", - сказал ПесковПрезидент РФ Владимир Путин ранее своим указом расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию в целях работы, либо на срок более 90 дней.
https://ria.ru/20241010/bezviz-1977396812.html
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грузия, россия, дмитрий песков, владимир путин
Грузия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал смягчение визового режима для граждан Грузии

Песков о смягчении визового режима: диалог народов России и Грузии не прерывался

© Фото : Ministry of Finance of GeorgiaКонтрольно-пропускной пункт на грузино-российской границе.
Контрольно-пропускной пункт на грузино-российской границе. - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Ministry of Finance of Georgia
Контрольно-пропускной пункт на грузино-российской границе.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Диалог народов России и Грузии не прерывался, межгосударственные отношения - это одно, гуманитарные - другое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смягчение визового режима в РФ для граждан Грузии.
«
"Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов - он, собственно, и не прерывался. Вы знаете, что у нас диаспора грузинская достаточно большая, наши туристы туда ездят. Это нормальные процессы", - сказал Песков
Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию в целях работы, либо на срок более 90 дней.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Путин расширил безвизовый режим для Грузии
Вчера, 14:54
 
ГрузияРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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