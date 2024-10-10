Рейтинг@Mail.ru
В России завершили испытания тяжелого морского дрона "Визир" - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vizir-1977313229.html
В России завершили испытания тяжелого морского дрона "Визир"
В России завершили испытания тяжелого морского дрона "Визир" - РИА Новости, 10.10.2024
В России завершили испытания тяжелого морского дрона "Визир"
Испытания тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера "Визир" в России завершены успешно, готовятся мощности для его РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T03:05
2024-10-10T03:05
безопасность
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959673525_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_f25b393a0f15f3435ea068fd0a231a87.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Испытания тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера "Визир" в России завершены успешно, готовятся мощности для его серийного производства, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга (ВПК) "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ, KMZ) Михаил Даниленко. Холдинг ВПК KMZ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. "Испытания тяжелого возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного "Визира" завершены успешно. Это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки, а также в транспортно-эвакуационном исполнении для доставки боеприпасов и эвакуации раненых", - сказал Даниленко. Для этого, по его словам, на катерах можно установить либо видеокамеры, либо разместить груз, либо поставить вооружение вместе с гиростабилизирующей площадкой. "Такая площадка необходима для точной стрельбы при волнении воды либо для точной съемки камерой вне зависимости от ветра или волнения водной среды", - отметил директор. Он также сообщил, что сейчас готовятся мощности для серийного производства дронов данного типа. "Промышленные площади для этого есть, необходима только установка дополнительного оборудования и набор персонала", - сказал Даниленко.
https://ria.ru/20241007/rossija-1976668222.html
https://ria.ru/20240926/bronezhilet-1974750170.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959673525_81:0:621:405_1920x0_80_0_0_911896f3d5005122593f196d5eb6a2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия
В России завершили испытания тяжелого морского дрона "Визир"

Директор КМЗ: испытания морского дрона на базе катера "Визир" завершены успешно

© KMZТяжелый морской дрон на базе "Визира"
Тяжелый морской дрон на базе Визира - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© KMZ
Тяжелый морской дрон на базе "Визира". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Испытания тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера "Визир" в России завершены успешно, готовятся мощности для его серийного производства, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга (ВПК) "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ, KMZ) Михаил Даниленко.
Холдинг ВПК KMZ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.
Торжественная церемония спуска на воду опытного прогулочно-экскурсионного судна Экобалт - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Первое в России судно на водородном топливе выйдет на испытания
7 октября, 03:09
"Испытания тяжелого возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного "Визира" завершены успешно. Это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки, а также в транспортно-эвакуационном исполнении для доставки боеприпасов и эвакуации раненых", - сказал Даниленко.
Для этого, по его словам, на катерах можно установить либо видеокамеры, либо разместить груз, либо поставить вооружение вместе с гиростабилизирующей площадкой.
"Такая площадка необходима для точной стрельбы при волнении воды либо для точной съемки камерой вне зависимости от ветра или волнения водной среды", - отметил директор.
Он также сообщил, что сейчас готовятся мощности для серийного производства дронов данного типа.
"Промышленные площади для этого есть, необходима только установка дополнительного оборудования и набор персонала", - сказал Даниленко.
Бронежилет Оберег - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В "Ростехе" рассказали об испытаниях бронежилета "Оберег"
26 сентября, 08:33
 
БезопасностьТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала