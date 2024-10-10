https://ria.ru/20241010/vizir-1977313229.html

В России завершили испытания тяжелого морского дрона "Визир"

В России завершили испытания тяжелого морского дрона "Визир" - РИА Новости, 10.10.2024

В России завершили испытания тяжелого морского дрона "Визир"

Испытания тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера "Визир" в России завершены успешно, готовятся мощности для его РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T03:05

2024-10-10T03:05

2024-10-10T03:05

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Испытания тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера "Визир" в России завершены успешно, готовятся мощности для его серийного производства, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга (ВПК) "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ, KMZ) Михаил Даниленко. Холдинг ВПК KMZ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. "Испытания тяжелого возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного "Визира" завершены успешно. Это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки, а также в транспортно-эвакуационном исполнении для доставки боеприпасов и эвакуации раненых", - сказал Даниленко. Для этого, по его словам, на катерах можно установить либо видеокамеры, либо разместить груз, либо поставить вооружение вместе с гиростабилизирующей площадкой. "Такая площадка необходима для точной стрельбы при волнении воды либо для точной съемки камерой вне зависимости от ветра или волнения водной среды", - отметил директор. Он также сообщил, что сейчас готовятся мощности для серийного производства дронов данного типа. "Промышленные площади для этого есть, необходима только установка дополнительного оборудования и набор персонала", - сказал Даниленко.

https://ria.ru/20241007/rossija-1976668222.html

https://ria.ru/20240926/bronezhilet-1974750170.html

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безопасность, технологии, россия