https://ria.ru/20241010/virusy-1977393045.html

Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых видов вирусов

Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых видов вирусов - РИА Новости, 10.10.2024

Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых видов вирусов

Искусственный интеллект помог китайским ученым обнаружить около 162 тысяч новых видов вирусов через анализ ранее нераспознанных данных о генетических... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:31

2024-10-10T14:31

2024-10-10T14:31

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вирусы

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект помог китайским ученым обнаружить около 162 тысяч новых видов вирусов через анализ ранее нераспознанных данных о генетических последовательностях, пишет гонконгское издание South China morning post в четверг. "Открытие почти 162 тысяч новых видов РНК–вирусов в различных средах, включая атмосферу, горячие источники и гидротермальные источники, подчеркнуло их разнообразие и устойчивость в суровых условиях, потенциально дало ключ к пониманию того, как появились вирусы и другие элементарные формы жизни,"- пишет издание. Сообщается, что исследование проводилось группой ученых из материкового Китая, Гонконга, а также Австралии. Они с помощью механизма машинного обучения идентифицировали вирусы на основе их последовательностей и скрытой информации о структуре белка, которую РНК-вирусы используют для репликации. Используемый алгоритм был разработан командой из китайской Alibaba Cloud Intelligence. Открытие стало крупнейшим по количеству обнаруженных видов вирусов, заявили исследователи. В среду Нобелевская премия по химии была присуждена американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул. Они разработали модель искусственного интеллекта, благодаря которой можно предсказывать структуры молекул белков, составляющих основу жизни, и создавать новые молекулы - в том числе, лекарств, материалов и сенсоров.

https://ria.ru/20240603/ugroza-1950074180.html

https://ria.ru/20241009/virus-1977306620.html

китай

гонконг

австралия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, китай, гонконг, австралия, вирусы