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Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых видов вирусов - РИА Новости, 10.10.2024
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Наука
 
14:31 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/virusy-1977393045.html
Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых видов вирусов
Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых видов вирусов - РИА Новости, 10.10.2024
Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых видов вирусов
Искусственный интеллект помог китайским ученым обнаружить около 162 тысяч новых видов вирусов через анализ ранее нераспознанных данных о генетических... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:31
2024-10-10T14:31
наука
технологии
китай
гонконг
австралия
вирусы
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект помог китайским ученым обнаружить около 162 тысяч новых видов вирусов через анализ ранее нераспознанных данных о генетических последовательностях, пишет гонконгское издание South China morning post в четверг. "Открытие почти 162 тысяч новых видов РНК–вирусов в различных средах, включая атмосферу, горячие источники и гидротермальные источники, подчеркнуло их разнообразие и устойчивость в суровых условиях, потенциально дало ключ к пониманию того, как появились вирусы и другие элементарные формы жизни,"- пишет издание. Сообщается, что исследование проводилось группой ученых из материкового Китая, Гонконга, а также Австралии. Они с помощью механизма машинного обучения идентифицировали вирусы на основе их последовательностей и скрытой информации о структуре белка, которую РНК-вирусы используют для репликации. Используемый алгоритм был разработан командой из китайской Alibaba Cloud Intelligence. Открытие стало крупнейшим по количеству обнаруженных видов вирусов, заявили исследователи. В среду Нобелевская премия по химии была присуждена американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул. Они разработали модель искусственного интеллекта, благодаря которой можно предсказывать структуры молекул белков, составляющих основу жизни, и создавать новые молекулы - в том числе, лекарств, материалов и сенсоров.
https://ria.ru/20240603/ugroza-1950074180.html
https://ria.ru/20241009/virus-1977306620.html
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технологии, китай, гонконг, австралия, вирусы
Наука, Технологии, Китай, Гонконг, Австралия, Вирусы
Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых видов вирусов

South China morning post: в КНР ИИ помог обнаружить около 162 тыс новых вирусов

© РИА Новости / Алекс Аминев | Перейти в медиабанкВирусологическая лаборатория
Вирусологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алекс Аминев
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Вирусологическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект помог китайским ученым обнаружить около 162 тысяч новых видов вирусов через анализ ранее нераспознанных данных о генетических последовательностях, пишет гонконгское издание South China morning post в четверг.
«
"Открытие почти 162 тысяч новых видов РНК–вирусов в различных средах, включая атмосферу, горячие источники и гидротермальные источники, подчеркнуло их разнообразие и устойчивость в суровых условиях, потенциально дало ключ к пониманию того, как появились вирусы и другие элементарные формы жизни,"- пишет издание.
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Сообщается, что исследование проводилось группой ученых из материкового Китая, Гонконга, а также Австралии. Они с помощью механизма машинного обучения идентифицировали вирусы на основе их последовательностей и скрытой информации о структуре белка, которую РНК-вирусы используют для репликации. Используемый алгоритм был разработан командой из китайской Alibaba Cloud Intelligence.
Открытие стало крупнейшим по количеству обнаруженных видов вирусов, заявили исследователи.
В среду Нобелевская премия по химии была присуждена американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул. Они разработали модель искусственного интеллекта, благодаря которой можно предсказывать структуры молекул белков, составляющих основу жизни, и создавать новые молекулы - в том числе, лекарств, материалов и сенсоров.
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