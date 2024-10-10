Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых видов вирусов
South China morning post: в КНР ИИ помог обнаружить около 162 тыс новых вирусов
Вирусологическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект помог китайским ученым обнаружить около 162 тысяч новых видов вирусов через анализ ранее нераспознанных данных о генетических последовательностях, пишет гонконгское издание South China morning post в четверг.
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"Открытие почти 162 тысяч новых видов РНК–вирусов в различных средах, включая атмосферу, горячие источники и гидротермальные источники, подчеркнуло их разнообразие и устойчивость в суровых условиях, потенциально дало ключ к пониманию того, как появились вирусы и другие элементарные формы жизни,"- пишет издание.
Сообщается, что исследование проводилось группой ученых из материкового Китая, Гонконга, а также Австралии. Они с помощью механизма машинного обучения идентифицировали вирусы на основе их последовательностей и скрытой информации о структуре белка, которую РНК-вирусы используют для репликации. Используемый алгоритм был разработан командой из китайской Alibaba Cloud Intelligence.
Открытие стало крупнейшим по количеству обнаруженных видов вирусов, заявили исследователи.
В среду Нобелевская премия по химии была присуждена американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул. Они разработали модель искусственного интеллекта, благодаря которой можно предсказывать структуры молекул белков, составляющих основу жизни, и создавать новые молекулы - в том числе, лекарств, материалов и сенсоров.
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