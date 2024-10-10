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В США назначили дату вынесения приговора Виннику - РИА Новости, 10.10.2024
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22:41 10.10.2024 (обновлено: 23:03 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/vinnik-1977489126.html
В США назначили дату вынесения приговора Виннику
В США назначили дату вынесения приговора Виннику - РИА Новости, 10.10.2024
В США назначили дату вынесения приговора Виннику
Власти США назначили дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:41
2024-10-10T23:03
александр винник
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Власти США назначили дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Вынесение приговора запланировано на 17 января 2025 года", - указано в документе.Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника - 10 и 13 лет - уже шесть лет живут без отца.
https://ria.ru/20240912/vinnik-1972205890.html
https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html
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александр винник, сша, в мире, греция, франция
Александр Винник, США, В мире, Греция, Франция
В США назначили дату вынесения приговора Виннику

В США дату вынесения приговора россиянину Виннику назначили на 17 января 2025 г

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Власти США назначили дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
«
"Вынесение приговора запланировано на 17 января 2025 года", - указано в документе.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Сотрудники посольства в США посетили россиянина Александра Винника
12 сентября, 05:55
Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.
Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.
Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника - 10 и 13 лет - уже шесть лет живут без отца.
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен
1 августа, 20:52
 
Александр ВинникСШАВ миреГрецияФранция
 
 
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