https://ria.ru/20241010/vinnik-1977489126.html
В США назначили дату вынесения приговора Виннику
В США назначили дату вынесения приговора Виннику - РИА Новости, 10.10.2024
В США назначили дату вынесения приговора Виннику
Власти США назначили дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:41
2024-10-10T22:41
2024-10-10T23:03
александр винник
сша
в мире
греция
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642914_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_48f8ede493130bd6846fd485f7e7e2c1.jpg
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Власти США назначили дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Вынесение приговора запланировано на 17 января 2025 года", - указано в документе.Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника - 10 и 13 лет - уже шесть лет живут без отца.
https://ria.ru/20240912/vinnik-1972205890.html
https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html
сша
греция
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642914_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7f7b9dfaced9b44360edc2880e96cc05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр винник, сша, в мире, греция, франция
Александр Винник, США, В мире, Греция, Франция
В США назначили дату вынесения приговора Виннику
В США дату вынесения приговора россиянину Виннику назначили на 17 января 2025 г
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Власти США назначили дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
«
"Вынесение приговора запланировано на 17 января 2025 года", - указано в документе.
Александр Винник был арестован по запросу США
25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции
, где находился с семьей на отдыхе. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию
, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.
Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.
Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника - 10 и 13 лет - уже шесть лет живут без отца.