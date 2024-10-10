https://ria.ru/20241010/vilfand-1977320825.html
Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд
Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд - РИА Новости, 10.10.2024
Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд
Тропические циклоны в 90% случаев проходят над морем, но в последнее десятилетие они все чаще стали приближаться к суше, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T06:31
2024-10-10T06:31
2024-10-10T06:31
флорида
сша
роман вильфанд
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тропические циклоны в 90% случаев проходят над морем, но в последнее десятилетие они все чаще стали приближаться к суше, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В 90% случаев тропические циклоны не выходят на сушу, но в последнее десятилетие специалисты отмечают, что это стало происходить все чаще, вероятность повышается", - сказал Вильфанд. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
https://ria.ru/20241010/milton-1977317093.html
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флорида, сша, роман вильфанд, гидрометцентр
Флорида, США, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд
Вильфанд: тропические циклоны стали чаще приближаться к суше в последние 10 лет