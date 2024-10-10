https://ria.ru/20241010/vilfand-1977320825.html

Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд

Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд - РИА Новости, 10.10.2024

Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд

Тропические циклоны в 90% случаев проходят над морем, но в последнее десятилетие они все чаще стали приближаться к суше, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T06:31

2024-10-10T06:31

2024-10-10T06:31

флорида

сша

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977246122_0:184:1281:904_1920x0_80_0_0_1c42168a1ed9f08ae40159fc6ebd3657.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тропические циклоны в 90% случаев проходят над морем, но в последнее десятилетие они все чаще стали приближаться к суше, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В 90% случаев тропические циклоны не выходят на сушу, но в последнее десятилетие специалисты отмечают, что это стало происходить все чаще, вероятность повышается", - сказал Вильфанд. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.

https://ria.ru/20241010/milton-1977317093.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

флорида, сша, роман вильфанд, гидрометцентр