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Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд - РИА Новости, 10.10.2024
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06:31 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vilfand-1977320825.html
Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд
Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд - РИА Новости, 10.10.2024
Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд
Тропические циклоны в 90% случаев проходят над морем, но в последнее десятилетие они все чаще стали приближаться к суше, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T06:31
2024-10-10T06:31
флорида
сша
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тропические циклоны в 90% случаев проходят над морем, но в последнее десятилетие они все чаще стали приближаться к суше, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В 90% случаев тропические циклоны не выходят на сушу, но в последнее десятилетие специалисты отмечают, что это стало происходить все чаще, вероятность повышается", - сказал Вильфанд. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
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флорида, сша, роман вильфанд, гидрометцентр
Флорида, США, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд

Вильфанд: тропические циклоны стали чаще приближаться к суше в последние 10 лет

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Ураган "Милтон"
Ураган Милтон - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Ураган "Милтон". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тропические циклоны в 90% случаев проходят над морем, но в последнее десятилетие они все чаще стали приближаться к суше, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В 90% случаев тропические циклоны не выходят на сушу, но в последнее десятилетие специалисты отмечают, что это стало происходить все чаще, вероятность повышается", - сказал Вильфанд.
Ураган Милтон, приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СМИ сообщили о погибших от урагана "Милтон" во Флориде
05:05
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
 
ФлоридаСШАРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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