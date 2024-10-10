Венгрия не переживает из-за транзита газа через Украину, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия не переживает из-за возможной остановки транзита газа из России
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Венгрия не переживает из-за возможной остановки транзита газа из РФ через Украину, у нее есть альтернативные варианты, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы понимаем, что соглашение о транзите газа между Россией и Украиной подходит к концу. Многие спрашивают нас, является ли это проблемой для Венгрии. Я хочу сказать честно - нет, для нас это не проблема. Мы не переживаем. Почему? Потому что несколько лет назад мы были достаточно смелыми, чтобы построить альтернативный маршрут "Турецкий поток", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме в Петербурге.
Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
Сийярто: у Венгрии отпала необходимость в транзите газа через Украину
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