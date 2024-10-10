Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не переживает из-за транзита газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 10.10.2024 (обновлено: 13:25 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/vengrija-1977379161.html
Венгрия не переживает из-за транзита газа через Украину, заявил Сийярто
Венгрия не переживает из-за транзита газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.10.2024
Венгрия не переживает из-за транзита газа через Украину, заявил Сийярто
Венгрия не переживает из-за возможной остановки транзита газа из РФ через Украину, у нее есть альтернативные варианты, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:20
2024-10-10T13:25
экономика
украина
венгрия
россия
владимир зеленский
петер сийярто
михаил подоляк
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765853_0:26:3000:1714_1920x0_80_0_0_f9364886e1ea0684c3e7536c561710a5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Венгрия не переживает из-за возможной остановки транзита газа из РФ через Украину, у нее есть альтернативные варианты, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы понимаем, что соглашение о транзите газа между Россией и Украиной подходит к концу. Многие спрашивают нас, является ли это проблемой для Венгрии. Я хочу сказать честно - нет, для нас это не проблема. Мы не переживаем. Почему? Потому что несколько лет назад мы были достаточно смелыми, чтобы построить альтернативный маршрут "Турецкий поток", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме в Петербурге. Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20241010/vengrija-1977377999.html
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973836593.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765853_277:0:2889:1959_1920x0_80_0_0_fb35d8c704128caef26cbdca3e7ccc5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, венгрия, россия, владимир зеленский, петер сийярто, михаил подоляк, евросоюз, турецкий поток
Экономика, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Михаил Подоляк, Евросоюз, Турецкий поток
Венгрия не переживает из-за транзита газа через Украину, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не переживает из-за возможной остановки транзита газа из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Венгрия не переживает из-за возможной остановки транзита газа из РФ через Украину, у нее есть альтернативные варианты, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы понимаем, что соглашение о транзите газа между Россией и Украиной подходит к концу. Многие спрашивают нас, является ли это проблемой для Венгрии. Я хочу сказать честно - нет, для нас это не проблема. Мы не переживаем. Почему? Потому что несколько лет назад мы были достаточно смелыми, чтобы построить альтернативный маршрут "Турецкий поток", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме в Петербурге.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Венгрия и "Газпром" подписали дополнительное соглашение
Вчера, 13:17
Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Сийярто: у Венгрии отпала необходимость в транзите газа через Украину
20 сентября, 14:36
 
ЭкономикаУкраинаВенгрияРоссияВладимир ЗеленскийПетер СийяртоМихаил ПодолякЕвросоюзТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала