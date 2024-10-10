Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ выступил за разработку единого подхода к оценке качества жизни в БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 10.10.2024 (обновлено: 18:57 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/veb-1977461210.html
ВЭБ выступил за разработку единого подхода к оценке качества жизни в БРИКС
ВЭБ выступил за разработку единого подхода к оценке качества жизни в БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
ВЭБ выступил за разработку единого подхода к оценке качества жизни в БРИКС
ВЭБ.РФ предлагает создать единый индекс качества жизни стран БРИКС, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:27
2024-10-10T18:57
россия
бразилия
оаэ
никита кондратьев
брикс
оон
кб "стрелка"
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977461006_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_277a4d998353330e947ac5d5ab8bfec9.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. ВЭБ.РФ предлагает создать единый индекс качества жизни стран БРИКС, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей Самохин на конференции, посвященной качеству жизни в БРИКС.В конференции приняли участие представители от ООН, Минэка, КБ Стрелка, а также спикеры из Бразилии, ОАЭ, Индии и Китая.Самохин отметил, что в странах БРИКС есть собственные индексы, сфокусированные на качестве жизни и развитии городов, однако наборы показателей и их групп различаются."Разработка индекса качества жизни БРИКС с единым набором показателей позволила бы в перспективе расширить инструментарий аналитики, в том числе c оценкой влияния проектов на жизнь городов и горожан в пространстве БРИКС. Большой потенциал видим и в определении лучших практик государственно-частного партнерства, а также наиболее перспективных подходов к оценке социальных эффектов", — привели в ВЭБе слова Самохина.По словам Самохина, системы оценки качества жизни в странах БРИКС охватывают более 700 городов и свыше 5,5 тысячи муниципальных образований. Индекс ВЭБ.РФ (охватывает более 218 городов по более чем 300 показателям) изначально разрабатывался с опорой на международные метрики для обеспечения сопоставимости и "этот опыт может послужить основой для создания единого индекса качества жизни стран БРИКС".Минэкономразвития РФ также поддержал идею создания единого индекса БРИКС. "На наш взгляд, этот инструмент [индекс ВЭБ.РФ] мог бы претендовать на модель для единого индекса качества жизни городов БРИКС, позволяя проводить международные сравнения качества жизни с широким географическим охватом", — сказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев."Индексы качества жизни в странах БРИКС имеют огромный потенциал для обмена знаниями и опытом. Разработка унифицированного индекса качества жизни БРИКС, основанного на единых показателях, может укрепить сотрудничество между странами в области устойчивого развития и улучшения качества жизни в городах", — добавил Самохин.
https://ria.ru/20240926/psb-1974879775.html
https://ria.ru/20240905/vebrf-1970824868.html
россия
бразилия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977461006_75:0:1115:780_1920x0_80_0_0_2036ee2fbab832daf76d5e3ad2c85b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бразилия, оаэ, никита кондратьев, брикс, оон, кб "стрелка", вэб.рф (вэб)
Россия, Бразилия, ОАЭ, Никита Кондратьев, БРИКС, ООН, КБ "Стрелка", ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ВЭБ выступил за разработку единого подхода к оценке качества жизни в БРИКС

© Фото : предоставлено ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей Самохин на конференции, посвященной качеству жизни в БРИКС
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей Самохин на конференции, посвященной качеству жизни в БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : предоставлено ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей Самохин на конференции, посвященной качеству жизни в БРИКС
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. ВЭБ.РФ предлагает создать единый индекс качества жизни стран БРИКС, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей Самохин на конференции, посвященной качеству жизни в БРИКС.
В конференции приняли участие представители от ООН, Минэка, КБ Стрелка, а также спикеры из Бразилии, ОАЭ, Индии и Китая.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ПСБ и Институт ВЭБ исследовали устойчивое развитие в электроэнергетике
26 сентября, 15:38
Самохин отметил, что в странах БРИКС есть собственные индексы, сфокусированные на качестве жизни и развитии городов, однако наборы показателей и их групп различаются.
"Разработка индекса качества жизни БРИКС с единым набором показателей позволила бы в перспективе расширить инструментарий аналитики, в том числе c оценкой влияния проектов на жизнь городов и горожан в пространстве БРИКС. Большой потенциал видим и в определении лучших практик государственно-частного партнерства, а также наиболее перспективных подходов к оценке социальных эффектов", — привели в ВЭБе слова Самохина.
По словам Самохина, системы оценки качества жизни в странах БРИКС охватывают более 700 городов и свыше 5,5 тысячи муниципальных образований. Индекс ВЭБ.РФ (охватывает более 218 городов по более чем 300 показателям) изначально разрабатывался с опорой на международные метрики для обеспечения сопоставимости и "этот опыт может послужить основой для создания единого индекса качества жизни стран БРИКС".
Минэкономразвития РФ также поддержал идею создания единого индекса БРИКС. "На наш взгляд, этот инструмент [индекс ВЭБ.РФ] мог бы претендовать на модель для единого индекса качества жизни городов БРИКС, позволяя проводить международные сравнения качества жизни с широким географическим охватом", — сказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
"Индексы качества жизни в странах БРИКС имеют огромный потенциал для обмена знаниями и опытом. Разработка унифицированного индекса качества жизни БРИКС, основанного на единых показателях, может укрепить сотрудничество между странами в области устойчивого развития и улучшения качества жизни в городах", — добавил Самохин.
Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
ВЭБ.РФ: Россия будет главной транспортной артерией между Востоком и Западом
5 сентября, 14:08
 
РоссияБразилияОАЭНикита КондратьевБРИКСООНКБ "Стрелка"ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала