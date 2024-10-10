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ВЭБ выступил за разработку единого подхода к оценке качества жизни в БРИКС

ВЭБ выступил за разработку единого подхода к оценке качества жизни в БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024

ВЭБ выступил за разработку единого подхода к оценке качества жизни в БРИКС

ВЭБ.РФ предлагает создать единый индекс качества жизни стран БРИКС, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:27

2024-10-10T18:27

2024-10-10T18:57

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. ВЭБ.РФ предлагает создать единый индекс качества жизни стран БРИКС, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей Самохин на конференции, посвященной качеству жизни в БРИКС.В конференции приняли участие представители от ООН, Минэка, КБ Стрелка, а также спикеры из Бразилии, ОАЭ, Индии и Китая.Самохин отметил, что в странах БРИКС есть собственные индексы, сфокусированные на качестве жизни и развитии городов, однако наборы показателей и их групп различаются."Разработка индекса качества жизни БРИКС с единым набором показателей позволила бы в перспективе расширить инструментарий аналитики, в том числе c оценкой влияния проектов на жизнь городов и горожан в пространстве БРИКС. Большой потенциал видим и в определении лучших практик государственно-частного партнерства, а также наиболее перспективных подходов к оценке социальных эффектов", — привели в ВЭБе слова Самохина.По словам Самохина, системы оценки качества жизни в странах БРИКС охватывают более 700 городов и свыше 5,5 тысячи муниципальных образований. Индекс ВЭБ.РФ (охватывает более 218 городов по более чем 300 показателям) изначально разрабатывался с опорой на международные метрики для обеспечения сопоставимости и "этот опыт может послужить основой для создания единого индекса качества жизни стран БРИКС".Минэкономразвития РФ также поддержал идею создания единого индекса БРИКС. "На наш взгляд, этот инструмент [индекс ВЭБ.РФ] мог бы претендовать на модель для единого индекса качества жизни городов БРИКС, позволяя проводить международные сравнения качества жизни с широким географическим охватом", — сказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев."Индексы качества жизни в странах БРИКС имеют огромный потенциал для обмена знаниями и опытом. Разработка унифицированного индекса качества жизни БРИКС, основанного на единых показателях, может укрепить сотрудничество между странами в области устойчивого развития и улучшения качества жизни в городах", — добавил Самохин.

https://ria.ru/20240926/psb-1974879775.html

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россия, бразилия, оаэ, никита кондратьев, брикс, оон, кб "стрелка", вэб.рф (вэб)