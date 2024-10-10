https://ria.ru/20241010/ural-1977380350.html

Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе

Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе - РИА Новости, 10.10.2024

Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил распространить на все уральские регионы опыт югорского проекта... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:30

2024-10-10T13:30

2024-10-10T13:36

донбасс

россия

артем жога

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил распространить на все уральские регионы опыт югорского проекта "Доброслужащий", когда чиновники на две недели отпуска отправляются в Донбасс, сообщает пресс-служба полпредства. В аппарате отметили, что на прошедшем заседании с губернаторами регионов УрФО Жога уделил отдельное внимание деятельности добровольцев из гуманитарного добровольческого корпуса - в частности, югорскому проекту "Доброслужащий", когда чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска не отдыхают, а оказывают гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях. "Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей победы и демонстрацией нашей общей ответственности", – приводит пресс-служба слова Жоги. Полпред добавил, что сейчас во всех регионах округа налажена система помощи семьям участников СВО, однако эту работу необходимо усилить, а власти и общественные организации должны контролировать решение каждого вопроса, чтобы не было белых пятен.

https://ria.ru/20241009/donbass-1977227616.html

https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, россия, артем жога, политика