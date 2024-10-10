https://ria.ru/20241010/ural-1977380350.html
Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе
Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе - РИА Новости, 10.10.2024
Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил распространить на все уральские регионы опыт югорского проекта... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:30
2024-10-10T13:30
2024-10-10T13:36
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артем жога
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил распространить на все уральские регионы опыт югорского проекта "Доброслужащий", когда чиновники на две недели отпуска отправляются в Донбасс, сообщает пресс-служба полпредства. В аппарате отметили, что на прошедшем заседании с губернаторами регионов УрФО Жога уделил отдельное внимание деятельности добровольцев из гуманитарного добровольческого корпуса - в частности, югорскому проекту "Доброслужащий", когда чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска не отдыхают, а оказывают гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях. "Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей победы и демонстрацией нашей общей ответственности", – приводит пресс-служба слова Жоги. Полпред добавил, что сейчас во всех регионах округа налажена система помощи семьям участников СВО, однако эту работу необходимо усилить, а власти и общественные организации должны контролировать решение каждого вопроса, чтобы не было белых пятен.
https://ria.ru/20241009/donbass-1977227616.html
https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, артем жога, политика
Донбасс, Россия, Артем Жога, Политика
Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе
Полпред в УрФО Жога предложил уральским чиновникам проводить отпуск в Донбассе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил распространить на все уральские регионы опыт югорского проекта "Доброслужащий", когда чиновники на две недели отпуска отправляются в Донбасс, сообщает пресс-служба полпредства.
В аппарате отметили, что на прошедшем заседании с губернаторами регионов УрФО Жога
уделил отдельное внимание деятельности добровольцев из гуманитарного добровольческого корпуса - в частности, югорскому проекту "Доброслужащий", когда чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска не отдыхают, а оказывают гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях.
"Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей победы и демонстрацией нашей общей ответственности", – приводит пресс-служба слова Жоги.
Полпред добавил, что сейчас во всех регионах округа налажена система помощи семьям участников СВО, однако эту работу необходимо усилить, а власти и общественные организации должны контролировать решение каждого вопроса, чтобы не было белых пятен.