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Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе - РИА Новости, 10.10.2024
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13:30 10.10.2024 (обновлено: 13:36 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ural-1977380350.html
Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе
Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе - РИА Новости, 10.10.2024
Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил распространить на все уральские регионы опыт югорского проекта... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:30
2024-10-10T13:36
донбасс
россия
артем жога
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил распространить на все уральские регионы опыт югорского проекта "Доброслужащий", когда чиновники на две недели отпуска отправляются в Донбасс, сообщает пресс-служба полпредства. В аппарате отметили, что на прошедшем заседании с губернаторами регионов УрФО Жога уделил отдельное внимание деятельности добровольцев из гуманитарного добровольческого корпуса - в частности, югорскому проекту "Доброслужащий", когда чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска не отдыхают, а оказывают гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях. "Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей победы и демонстрацией нашей общей ответственности", – приводит пресс-служба слова Жоги. Полпред добавил, что сейчас во всех регионах округа налажена система помощи семьям участников СВО, однако эту работу необходимо усилить, а власти и общественные организации должны контролировать решение каждого вопроса, чтобы не было белых пятен.
https://ria.ru/20241009/donbass-1977227616.html
https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html
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донбасс, россия, артем жога, политика
Донбасс, Россия, Артем Жога, Политика
Жога предложил чиновникам проводить отпуск в Донбассе

Полпред в УрФО Жога предложил уральским чиновникам проводить отпуск в Донбассе

© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
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Артем Жога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил распространить на все уральские регионы опыт югорского проекта "Доброслужащий", когда чиновники на две недели отпуска отправляются в Донбасс, сообщает пресс-служба полпредства.
В аппарате отметили, что на прошедшем заседании с губернаторами регионов УрФО Жога уделил отдельное внимание деятельности добровольцев из гуманитарного добровольческого корпуса - в частности, югорскому проекту "Доброслужащий", когда чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска не отдыхают, а оказывают гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях.
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"Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей победы и демонстрацией нашей общей ответственности", – приводит пресс-служба слова Жоги.
Полпред добавил, что сейчас во всех регионах округа налажена система помощи семьям участников СВО, однако эту работу необходимо усилить, а власти и общественные организации должны контролировать решение каждого вопроса, чтобы не было белых пятен.
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