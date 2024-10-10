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Число жертв урагана "Милтон" во Флориде увеличилось
Число жертв урагана "Милтон" во Флориде увеличилось - РИА Новости, 10.10.2024
Число жертв урагана "Милтон" во Флориде увеличилось
Жертвами торнадо, сопровождавших разрушительный ураган "Милтон" по Восточному побережью США, стали по меньшей мере десять человек, сообщил министр внутренней... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:59
2024-10-10T20:59
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Жертвами торнадо, сопровождавших разрушительный ураган "Милтон" по Восточному побережью США, стали по меньшей мере десять человек, сообщил министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас на брифинге в Белом доме."Мы получили данные о том, что по меньшей мере десять человек погибли от урагана "Милтон", — подчеркнул он.Майоркас уточнил, что эти люди стали жертвами торнадо. Он добавил, что ситуация остается нестабильной, а оценка причиненного ущерба только началась.Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон". Он также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган обрушился на центр западного побережья Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, ураган "милтон" в сша, сша
В мире, Флорида, Ураган "Милтон" в США, США
Число жертв урагана "Милтон" во Флориде увеличилось
Глава МВБ: по крайней мере 10 человек стали жертвами урагана "Милтон" во Флориде
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Жертвами торнадо, сопровождавших разрушительный ураган "Милтон" по Восточному побережью США, стали по меньшей мере десять человек, сообщил министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас на брифинге в Белом доме.
«
"Мы получили данные о том, что по меньшей мере десять человек погибли от урагана "Милтон", — подчеркнул он.
Майоркас уточнил, что эти люди стали жертвами торнадо. Он добавил, что ситуация остается нестабильной, а оценка причиненного ущерба только началась.
Президент США Джо Байден
7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон". Он также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
Ураган обрушился на центр западного побережья Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.