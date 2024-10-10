https://ria.ru/20241010/uragan-1977481216.html

Число жертв урагана "Милтон" во Флориде увеличилось

Число жертв урагана "Милтон" во Флориде увеличилось - РИА Новости, 10.10.2024

Число жертв урагана "Милтон" во Флориде увеличилось

Жертвами торнадо, сопровождавших разрушительный ураган "Милтон" по Восточному побережью США, стали по меньшей мере десять человек, сообщил министр внутренней... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:59

2024-10-10T20:59

2024-10-10T21:18

в мире

флорида

ураган "милтон" в сша

сша

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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Жертвами торнадо, сопровождавших разрушительный ураган "Милтон" по Восточному побережью США, стали по меньшей мере десять человек, сообщил министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас на брифинге в Белом доме."Мы получили данные о том, что по меньшей мере десять человек погибли от урагана "Милтон", — подчеркнул он.Майоркас уточнил, что эти люди стали жертвами торнадо. Он добавил, что ситуация остается нестабильной, а оценка причиненного ущерба только началась.Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон". Он также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган обрушился на центр западного побережья Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.

https://ria.ru/20241010/uragany-1977344300.html

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, флорида, ураган "милтон" в сша, сша