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Почти три миллиона жителей Флориды остались без света из-за урагана - РИА Новости, 10.10.2024
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10:02 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/uragan-1977339080.html
Почти три миллиона жителей Флориды остались без света из-за урагана
Почти три миллиона жителей Флориды остались без света из-за урагана - РИА Новости, 10.10.2024
Почти три миллиона жителей Флориды остались без света из-за урагана
Почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества из-за обрушившегося в ночь на четверг на побережье штата урагана "Милтон",... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:02
2024-10-10T10:02
в мире
флорида
сша
ураган "милтон" в сша
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества из-за обрушившегося в ночь на четверг на побережье штата урагана "Милтон", свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us. По данным портала, более чем у 2,8 миллиона жителей Флориды нет электричества по состоянию на 9.21 мск. Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), максимальная постоянная скорость ветра "Милтона" на текущий момент составляет примерно 145 километров в час, что соответствует первой категории урагана по шкале Саффира-Симпсона. Ранее телеканал NBC News сообщил, что как минимум два человека погибли из-за урагана "Милтон" в округе Сент-Луси в американском штате Флорида. Ранее в четверг ураган "Милтон" достиг суши на западном побережье Флориды, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20241010/florida-1977313831.html
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Ураган "Милтон" у побережья Флориды
Соцсети публикуют кадры из Флориды, где ураган "Милтон" уже дошел до побережья. Сейчас его максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.
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в мире, флорида, сша, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, США, Ураган "Милтон" в США
Почти три миллиона жителей Флориды остались без света из-за урагана

Ураган "Милтон" оставил без света почти три миллиона жителей Флориды

© AP Photo / Rebecca BlackwellПрохождение урагана "Милтон" в американском штате Флорида
Прохождение урагана Милтон в американском штате Флорида - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Прохождение урагана "Милтон" в американском штате Флорида
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества из-за обрушившегося в ночь на четверг на побережье штата урагана "Милтон", свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us.
По данным портала, более чем у 2,8 миллиона жителей Флориды нет электричества по состоянию на 9.21 мск.
Последствия урагана Хелен во Флориде - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Мы слишком устали: Флорида в страхе ждет "Милтона"
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Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), максимальная постоянная скорость ветра "Милтона" на текущий момент составляет примерно 145 километров в час, что соответствует первой категории урагана по шкале Саффира-Симпсона.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что как минимум два человека погибли из-за урагана "Милтон" в округе Сент-Луси в американском штате Флорида.
Ранее в четверг ураган "Милтон" достиг суши на западном побережье Флориды, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
Прохождение урагана Милтон в штате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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В миреФлоридаСШАУраган "Милтон" в США
 
 
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