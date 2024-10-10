https://ria.ru/20241010/uragan-1977309515.html
В США отметили снижение мощности урагана "Милтон"
В США отметили снижение мощности урагана "Милтон" - РИА Новости, 10.10.2024
В США отметили снижение мощности урагана "Милтон"
Мощность урагана "Милтон" снижена до третьей с замедлением ветра ниже 200 километров в час, что слабее урагана "Хелен", ударившего по США в сентябре,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T00:28
2024-10-10T00:28
2024-10-10T09:29
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Мощность урагана "Милтон" снижена до третьей с замедлением ветра ниже 200 километров в час, что слабее урагана "Хелен", ударившего по США в сентябре, свидетельствует обновленные данные Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC). "Максимальная скорость ветра составляет около 120 миль в час (195 километров в час) с более сильными порывами. Милтон является ураганом третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона", - говорится в опубликованном релиза центра. Отмечается, что Милтон по-прежнему может быть крупным ураганом, когда достигнет побережья американского штата Флориды вечером в среду по местному времени (ночью в четверг по московскому времени), а к вечеру четверга ослабнет до внетропического шторма. В конце сентября на ряд штатов Восточного побережья США обрушился ураган "Хелен", которому была присвоена четвертая категория мощности. Он стал вторым по числу жертв за последние 50 лет.
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в мире, сша, флорида, ураган "милтон" в сша
В мире, США, Флорида, Ураган "Милтон" в США
В США отметили снижение мощности урагана "Милтон"
NHС: ураган "Милтон" стал слабее урагана "Хелен"
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Мощность урагана "Милтон" снижена до третьей с замедлением ветра ниже 200 километров в час, что слабее урагана "Хелен", ударившего по США в сентябре, свидетельствует обновленные данные Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC).
"Максимальная скорость ветра составляет около 120 миль в час (195 километров в час) с более сильными порывами. Милтон является ураганом третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона", - говорится в опубликованном релиза центра.
Отмечается, что Милтон по-прежнему может быть крупным ураганом, когда достигнет побережья американского штата Флориды
вечером в среду по местному времени (ночью в четверг по московскому времени), а к вечеру четверга ослабнет до внетропического шторма.
В конце сентября на ряд штатов Восточного побережья США обрушился ураган "Хелен", которому была присвоена четвертая категория мощности. Он стал вторым по числу жертв за последние 50 лет.