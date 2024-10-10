УПЦ может стать катакомбной церковью, считает эксперт
Правозащитница: УПЦ может превратиться в катакомбную церковь из-за гонений Киева
Распятие в руках священника. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Многие митрополиты и иерархи канонической Украинской православной церкви говорят, что УПЦ может стать катакомбной церковью, заявила РИА Новости председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
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"Гонения идут в основном на священнослужителей. Самая главная проблема - это то, что в течение нескольких месяцев православной общине угрожают потерять свои храмы, их отнимут в пользу (раскольнической - ред.) ПЦУ, поскольку УПЦ предлагается доказать, что они не имеют связей с Русской православной церковью, естественно, доказать это будет нельзя. Но в общем веру задушить и убить нельзя, многие митрополиты, иерархи украинской православной церкви говорят о том, что им придется стать катакомбной церковью. Христианство с этим уже сталкивалось, и я думаю, что УПЦ нельзя убить", — сказала она после сессии форсайт-форума "Хочу жить в России!".
Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.