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Депутат Рады потребовал отставки главы Минобороны Украины - РИА Новости, 10.10.2024
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15:55 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/umerov-1977416632.html
Депутат Рады потребовал отставки главы Минобороны Украины
Депутат Рады потребовал отставки главы Минобороны Украины - РИА Новости, 10.10.2024
Депутат Рады потребовал отставки главы Минобороны Украины
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, что на Украине огромные проблемы с РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:55
2024-10-10T15:55
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
рустем умеров
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, что на Украине огромные проблемы с мобилизацией, и потребовал отставки главы минобороны Рустема Умерова. "У нас есть огромная проблема с мобилизацией. Но еще не поздно внести изменения и исправить ситуацию. Сейчас мы имеем колоссальную систему принуждения в виде ТЦК (военкоматов - ред.) и МСЭК (медико-социальной экспертизы - ред.), которая превратилась в обычную коррупционную пирамиду… Кто может откупиться - откупается. А кто не может – принудительно мобилизуют. И что мы имеем на выходе — тысячи немотивированных и запуганных мобилизованных. Это огромная проблема", - написал Гончаренко. Власти Украины, по словам депутата, должны создать необходимые условия и предоставить соцподдержку военнообязанным, чтобы избежать принудительной мобилизации и коррупции. "Но это никого не интересует. Наше минобороны все устраивает. А времени у нас уже нет. Умеров должен уйти в отставку", - подчеркнул Гончаренко. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977276017.html
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, рустем умеров, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины
Депутат Рады потребовал отставки главы Минобороны Украины

Депутат Рады потребовал отставки Умерова из-за проблем с мобилизацией

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, что на Украине огромные проблемы с мобилизацией, и потребовал отставки главы минобороны Рустема Умерова.
"У нас есть огромная проблема с мобилизацией. Но еще не поздно внести изменения и исправить ситуацию. Сейчас мы имеем колоссальную систему принуждения в виде ТЦК (военкоматов - ред.) и МСЭК (медико-социальной экспертизы - ред.), которая превратилась в обычную коррупционную пирамиду… Кто может откупиться - откупается. А кто не может – принудительно мобилизуют. И что мы имеем на выходе — тысячи немотивированных и запуганных мобилизованных. Это огромная проблема", - написал Гончаренко.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Власти Украины, по словам депутата, должны создать необходимые условия и предоставить соцподдержку военнообязанным, чтобы избежать принудительной мобилизации и коррупции. "Но это никого не интересует. Наше минобороны все устраивает. А времени у нас уже нет. Умеров должен уйти в отставку", - подчеркнул Гончаренко.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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