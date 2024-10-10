https://ria.ru/20241010/ulan-ude-1977330142.html

В Улан-Удэ создадут статую Будды из сибирского кедра

В Улан-Удэ создадут статую Будды из сибирского кедра - РИА Новости, 10.10.2024

В Улан-Удэ создадут статую Будды из сибирского кедра

Семнадцатиметровую статую Будды из сибирского кедра создадут для нового, самого большого храма Улан-Удэнского дацана, в работе помогает бурятский скульптор Даши РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:13

2024-10-10T09:13

2024-10-10T09:13

религия

улан-удэ

тибет

индия

даши намдаков

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928426611_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_fa29737950b39dace2e0f0a51424f5b6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Семнадцатиметровую статую Будды из сибирского кедра создадут для нового, самого большого храма Улан-Удэнского дацана, в работе помогает бурятский скульптор Даши Намдаков, эскиз уже готов, сообщает мэрия административного центра Бурятии. Сейчас на территории Улан-Удэнского дацана идет строительство нового храма (дугана). Власти отмечают, что он может стать не только духовным центром для верующих, но и важной туристической точкой для гостей Бурятии. "Семнадцатиметровая статуя Будды из сибирского кедра, изготовленная Даши Намдаковым, украсит новый дуган на Верхней Березовке (микрорайон в Улан-Удэ - ред.)… Статую Будды Сострадания, которая станет центром дугана, сделают из сибирского кедра. Дерево хранится уже 10 лет в специальном помещении. Священнослужители убрали кожуру, обработали древесину старинными методами. Каждый год специалисты проверяли, как идет процесс сушки. В настоящее время материал полностью готов к использованию", - говорится в сообщении. Отмечается, что эскиз статуи готов, скульптор уже сделал слепок. "Таким образом, мы возрождаем наши традиции. Каждая страна, каждый народ делает свои статуи по-своему. В Тибете, Индии это чеканка, только в Бурятии из кедра. Байкальский кедр считается мягким материалом. Статуи получаются как живые", – приводятся в сообщении слова Соржо-ламы из Диважин дугана в Улан-Удэ Баира Цыбикова. Новый дуган станет самым большим в Улан-Удэнском дацане, стройка идет на средства спонсоров и прихожан. Храм будет работать как многофункциональный центр для проведения молебнов, обучения и ретритов, лечения прихожан. "Основной бич XXI века – это стресс, когда люди не могут справиться с эмоциями. Здесь появится возможность под наставничеством грамотного учителя провести выходные без гаджетов, уйти в затворничество, перезагрузиться и сделать для себя выводы", - отметил Цыбиков.

https://ria.ru/20240813/buddizm-1965874076.html

https://ria.ru/20240907/khram-1971213214.html

улан-удэ

тибет

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

улан-удэ, тибет, индия, даши намдаков, религия