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В Улан-Удэ создадут статую Будды из сибирского кедра - РИА Новости, 10.10.2024
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Религия
 
09:13 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ulan-ude-1977330142.html
В Улан-Удэ создадут статую Будды из сибирского кедра
В Улан-Удэ создадут статую Будды из сибирского кедра - РИА Новости, 10.10.2024
В Улан-Удэ создадут статую Будды из сибирского кедра
Семнадцатиметровую статую Будды из сибирского кедра создадут для нового, самого большого храма Улан-Удэнского дацана, в работе помогает бурятский скульптор Даши РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:13
2024-10-10T09:13
религия
улан-удэ
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индия
даши намдаков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Семнадцатиметровую статую Будды из сибирского кедра создадут для нового, самого большого храма Улан-Удэнского дацана, в работе помогает бурятский скульптор Даши Намдаков, эскиз уже готов, сообщает мэрия административного центра Бурятии. Сейчас на территории Улан-Удэнского дацана идет строительство нового храма (дугана). Власти отмечают, что он может стать не только духовным центром для верующих, но и важной туристической точкой для гостей Бурятии. "Семнадцатиметровая статуя Будды из сибирского кедра, изготовленная Даши Намдаковым, украсит новый дуган на Верхней Березовке (микрорайон в Улан-Удэ - ред.)… Статую Будды Сострадания, которая станет центром дугана, сделают из сибирского кедра. Дерево хранится уже 10 лет в специальном помещении. Священнослужители убрали кожуру, обработали древесину старинными методами. Каждый год специалисты проверяли, как идет процесс сушки. В настоящее время материал полностью готов к использованию", - говорится в сообщении. Отмечается, что эскиз статуи готов, скульптор уже сделал слепок. "Таким образом, мы возрождаем наши традиции. Каждая страна, каждый народ делает свои статуи по-своему. В Тибете, Индии это чеканка, только в Бурятии из кедра. Байкальский кедр считается мягким материалом. Статуи получаются как живые", – приводятся в сообщении слова Соржо-ламы из Диважин дугана в Улан-Удэ Баира Цыбикова. Новый дуган станет самым большим в Улан-Удэнском дацане, стройка идет на средства спонсоров и прихожан. Храм будет работать как многофункциональный центр для проведения молебнов, обучения и ретритов, лечения прихожан. "Основной бич XXI века – это стресс, когда люди не могут справиться с эмоциями. Здесь появится возможность под наставничеством грамотного учителя провести выходные без гаджетов, уйти в затворничество, перезагрузиться и сделать для себя выводы", - отметил Цыбиков.
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965874076.html
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улан-удэ, тибет, индия, даши намдаков, религия
Религия, Улан-Удэ, Тибет, Индия, Даши Намдаков, Религия
В Улан-Удэ создадут статую Будды из сибирского кедра

Статуя Будды высотой 17 метров появится в Улан-Удэнском дацане в Бурятии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода России. Улан-Удэ
Города России. Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Семнадцатиметровую статую Будды из сибирского кедра создадут для нового, самого большого храма Улан-Удэнского дацана, в работе помогает бурятский скульптор Даши Намдаков, эскиз уже готов, сообщает мэрия административного центра Бурятии.
Сейчас на территории Улан-Удэнского дацана идет строительство нового храма (дугана). Власти отмечают, что он может стать не только духовным центром для верующих, но и важной туристической точкой для гостей Бурятии.
Ректор Буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Д. Д. Заяева Дымбрыл Дашибалданов выступает на открытии Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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"Семнадцатиметровая статуя Будды из сибирского кедра, изготовленная Даши Намдаковым, украсит новый дуган на Верхней Березовке (микрорайон в Улан-Удэ - ред.)… Статую Будды Сострадания, которая станет центром дугана, сделают из сибирского кедра. Дерево хранится уже 10 лет в специальном помещении. Священнослужители убрали кожуру, обработали древесину старинными методами. Каждый год специалисты проверяли, как идет процесс сушки. В настоящее время материал полностью готов к использованию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эскиз статуи готов, скульптор уже сделал слепок. "Таким образом, мы возрождаем наши традиции. Каждая страна, каждый народ делает свои статуи по-своему. В Тибете, Индии это чеканка, только в Бурятии из кедра. Байкальский кедр считается мягким материалом. Статуи получаются как живые", – приводятся в сообщении слова Соржо-ламы из Диважин дугана в Улан-Удэ Баира Цыбикова.
Новый дуган станет самым большим в Улан-Удэнском дацане, стройка идет на средства спонсоров и прихожан. Храм будет работать как многофункциональный центр для проведения молебнов, обучения и ретритов, лечения прихожан. "Основной бич XXI века – это стресс, когда люди не могут справиться с эмоциями. Здесь появится возможность под наставничеством грамотного учителя провести выходные без гаджетов, уйти в затворничество, перезагрузиться и сделать для себя выводы", - отметил Цыбиков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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7 сентября, 05:51
 
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