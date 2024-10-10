https://ria.ru/20241010/ukraina-1977489862.html
Минэнерго Украины не успеет запустить заявленные Зеленским 1 ГВт мощности
Минэнерго Украины не успеет запустить заявленные Зеленским 1 ГВт мощности - РИА Новости, 10.10.2024
Минэнерго Украины не успеет запустить заявленные Зеленским 1 ГВт мощности
Министерство энергетики Украины сообщило в четверг, что не успеет до конца текущего года запустить анонсированные Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:53
2024-10-10T22:53
2024-10-10T22:53
украина
берлин (город)
владимир зеленский
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924360382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9e1af3222f95e08e66975536df8a6f9.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министерство энергетики Украины сообщило в четверг, что не успеет до конца текущего года запустить анонсированные Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии. Владимир Зеленский 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт. "Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт. Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети. Не все оборудование, которое поступит в страну, энергетики технически успеют подключить к сетям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. Отмечается, что к развитию распределенной генерации привлечены как частные компании, так и государственные предприятия. Бывший глава национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 12 сентября заявлял, что Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего 60 МВт вместо анонсированных Зеленским 1 ГВт.
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973139628.html
https://radiosputnik.ru/20240826/ukraina-1968458448.html
украина
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924360382_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b7cb5eeb881eb2fe7581c05ccca59fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, берлин (город), владимир зеленский, укрэнерго
Украина, Берлин (город), Владимир Зеленский, Укрэнерго
Минэнерго Украины не успеет запустить заявленные Зеленским 1 ГВт мощности
Минэнерго Украины не запустит 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министерство энергетики Украины сообщило в четверг, что не успеет до конца текущего года запустить анонсированные Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии.
Владимир Зеленский 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине
сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт.
"Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт. Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети. Не все оборудование, которое поступит в страну, энергетики технически успеют подключить к сетям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
Отмечается, что к развитию распределенной генерации привлечены как частные компании, так и государственные предприятия.
Бывший глава национальной компании "Укрэнерго
" Владимир Кудрицкий 12 сентября заявлял, что Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего 60 МВт вместо анонсированных Зеленским 1 ГВт.