https://ria.ru/20241010/ukraina-1977489862.html

Минэнерго Украины не успеет запустить заявленные Зеленским 1 ГВт мощности

Минэнерго Украины не успеет запустить заявленные Зеленским 1 ГВт мощности - РИА Новости, 10.10.2024

Минэнерго Украины не успеет запустить заявленные Зеленским 1 ГВт мощности

Министерство энергетики Украины сообщило в четверг, что не успеет до конца текущего года запустить анонсированные Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:53

2024-10-10T22:53

2024-10-10T22:53

украина

берлин (город)

владимир зеленский

укрэнерго

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министерство энергетики Украины сообщило в четверг, что не успеет до конца текущего года запустить анонсированные Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии. Владимир Зеленский 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт. "Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт. Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети. Не все оборудование, которое поступит в страну, энергетики технически успеют подключить к сетям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. Отмечается, что к развитию распределенной генерации привлечены как частные компании, так и государственные предприятия. Бывший глава национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 12 сентября заявлял, что Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего 60 МВт вместо анонсированных Зеленским 1 ГВт.

https://ria.ru/20240917/ukraina-1973139628.html

https://radiosputnik.ru/20240826/ukraina-1968458448.html

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украина, берлин (город), владимир зеленский, укрэнерго