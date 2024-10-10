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Заседание контактной группы по Украине отложили на неопределенный срок - РИА Новости, 10.10.2024
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21:35 10.10.2024 (обновлено: 22:13 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977483520.html
Заседание контактной группы по Украине отложили на неопределенный срок
Заседание контактной группы по Украине отложили на неопределенный срок - РИА Новости, 10.10.2024
Заседание контактной группы по Украине отложили на неопределенный срок
Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, запланированное на 12 октября, отложили на неопределенный срок, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:35
2024-10-10T22:13
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, запланированное на 12 октября, отложили на неопределенный срок, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается", — сказал он на брифинге. Накануне немецкий журнал Spiegel сообщил, что встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн в Германии перенесут ради присутствия президента Соединенных Штатов Джо Байдена. За день до этого Белый дом заявил, что американский лидер решил отложить одну из своих последних поездок в должности главы государства из-за урагана "Милтон". Он должен был посетить Анголу и Германию, где планировался саммит на базе Рамштайн. Не поедет в эти страны и госсекретарь США Энтони Блинкен.По словам экспертов, на базе Рамштайн могут обсудить отмену запрета для Украины наносить удары западными оружием вглубь территории России. Дискуссии по этому поводу ведутся на Западе в последние месяцы. Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977159044.html
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в мире, украина, германия, великобритания, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, Украина, Германия, Великобритания, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Заседание контактной группы по Украине отложили на неопределенный срок

Пентагон: заседание контактной группы по военной помощи Украине отложили

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, запланированное на 12 октября, отложили на неопределенный срок, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается", — сказал он на брифинге.
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СМИ рассказали, в каком случае Запад может увеличить помощь Украине
9 октября, 12:54
Накануне немецкий журнал Spiegel сообщил, что встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн в Германии перенесут ради присутствия президента Соединенных Штатов Джо Байдена. За день до этого Белый дом заявил, что американский лидер решил отложить одну из своих последних поездок в должности главы государства из-за урагана "Милтон". Он должен был посетить Анголу и Германию, где планировался саммит на базе Рамштайн. Не поедет в эти страны и госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам экспертов, на базе Рамштайн могут обсудить отмену запрета для Украины наносить удары западными оружием вглубь территории России. Дискуссии по этому поводу ведутся на Западе в последние месяцы.
Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТОСША, европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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В миреУкраинаГерманияВеликобританияПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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