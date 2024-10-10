Заседание контактной группы по Украине отложили на неопределенный срок
Пентагон: заседание контактной группы по военной помощи Украине отложили
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, запланированное на 12 октября, отложили на неопределенный срок, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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"Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается", — сказал он на брифинге.
Накануне немецкий журнал Spiegel сообщил, что встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн в Германии перенесут ради присутствия президента Соединенных Штатов Джо Байдена. За день до этого Белый дом заявил, что американский лидер решил отложить одну из своих последних поездок в должности главы государства из-за урагана "Милтон". Он должен был посетить Анголу и Германию, где планировался саммит на базе Рамштайн. Не поедет в эти страны и госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам экспертов, на базе Рамштайн могут обсудить отмену запрета для Украины наносить удары западными оружием вглубь территории России. Дискуссии по этому поводу ведутся на Западе в последние месяцы.
Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.