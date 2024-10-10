https://ria.ru/20241010/ukraina-1977459166.html

На Украине задержали пятерых мужчин, пытавшихся выехать в Венгрию

На Украине задержали пятерых мужчин, пытавшихся выехать в Венгрию - РИА Новости, 10.10.2024

На Украине задержали пятерых мужчин, пытавшихся выехать в Венгрию

Украинские пограничники задержали пятерых человек, которые незаконно пытались выехать с Украины в Венгрию, сообщает в четверг пресс-служба Западного... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:11

2024-10-10T18:11

2024-10-10T18:11

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинские пограничники задержали пятерых человек, которые незаконно пытались выехать с Украины в Венгрию, сообщает в четверг пресс-служба Западного регионального управления госпогранслужбы. "Вчера в Закарпатье пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали пятерых мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в Венгрию. Нарушителей задержали в 300 метрах до госрубежа. Трое из них являются жителями Тернопольской области, двое других - жители Ивано-Франковской и Киевской областей", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook*. Уточняется, что организаторам нарушители заплатили от 10 тысяч долларов. Двух из них, как утверждается, задерживают уже второй раз. Сейчас оперативники устанавливают круг лиц, причастных к переправке мужчин за границу. Как сообщало в декабре 2023 года украинское ведомство, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 35 человек, пытавшихся переплыть ее. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240717/uklonisty-1960232533.html

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украина

венгрия

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в мире, украина, венгрия, тернопольская область, владимир зеленский