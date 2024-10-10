https://ria.ru/20241010/ukraina-1977430888.html
В Раде назвали неясным "план победы" Зеленского
В Раде назвали неясным "план победы" Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
В Раде назвали неясным "план победы" Зеленского
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию inews назвал неясным так называемый "план победы" Владимира Зеленского из-за нерешенных вопросов... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:32
2024-10-10T16:32
2024-10-10T16:33
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию inews назвал неясным так называемый "план победы" Владимира Зеленского из-за нерешенных вопросов относительно членства Украины в НАТО. Ранее газета Corriere della Sera сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов по РФ и об ускоренном вступлении Украины в НАТО. По мнению Гончаренко, осуществление "плана" Зеленского зависит от получения Украиной приглашения в альянс. При этом, указал он, не известно, какова вероятность такого развития событий, и могут ли другие стадии плана быть реализованы без предложения присоединиться к НАТО. "Пока план Зеленского очень неясен", - добавил он. В августе Зеленский утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, алексей гончаренко, джо байден, нато, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Джо Байден, НАТО, Верховная Рада Украины
В Раде назвали неясным "план победы" Зеленского
Депутат Рады назвал неясным "план победы" Зеленского из-за вопросов по НАТО
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию inews
назвал неясным так называемый "план победы" Владимира Зеленского из-за нерешенных вопросов относительно членства Украины в НАТО.
Ранее газета Corriere della Sera сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов по РФ и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.
По мнению Гончаренко, осуществление "плана" Зеленского зависит от получения Украиной приглашения в альянс. При этом, указал он, не известно, какова вероятность такого развития событий, и могут ли другие стадии плана быть реализованы без предложения присоединиться к НАТО.
"Пока план Зеленского очень неясен", - добавил он.
В августе Зеленский утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
* Внесен в список террористов и экстремистов