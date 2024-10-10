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В Раде назвали неясным "план победы" Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
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16:32 10.10.2024 (обновлено: 16:33 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977430888.html
В Раде назвали неясным "план победы" Зеленского
В Раде назвали неясным "план победы" Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
В Раде назвали неясным "план победы" Зеленского
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию inews назвал неясным так называемый "план победы" Владимира Зеленского из-за нерешенных вопросов... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:32
2024-10-10T16:33
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алексей гончаренко
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию inews назвал неясным так называемый "план победы" Владимира Зеленского из-за нерешенных вопросов относительно членства Украины в НАТО. Ранее газета Corriere della Sera сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов по РФ и об ускоренном вступлении Украины в НАТО. По мнению Гончаренко, осуществление "плана" Зеленского зависит от получения Украиной приглашения в альянс. При этом, указал он, не известно, какова вероятность такого развития событий, и могут ли другие стадии плана быть реализованы без предложения присоединиться к НАТО. "Пока план Зеленского очень неясен", - добавил он. В августе Зеленский утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.* Внесен в список террористов и экстремистов
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Джо Байден, НАТО, Верховная Рада Украины
В Раде назвали неясным "план победы" Зеленского

Депутат Рады назвал неясным "план победы" Зеленского из-за вопросов по НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию inews назвал неясным так называемый "план победы" Владимира Зеленского из-за нерешенных вопросов относительно членства Украины в НАТО.
Ранее газета Corriere della Sera сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов по РФ и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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По мнению Гончаренко, осуществление "плана" Зеленского зависит от получения Украиной приглашения в альянс. При этом, указал он, не известно, какова вероятность такого развития событий, и могут ли другие стадии плана быть реализованы без предложения присоединиться к НАТО.
"Пока план Зеленского очень неясен", - добавил он.
В августе Зеленский утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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