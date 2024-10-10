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Вучич внес поправки в декларацию по поддержке Украины - РИА Новости, 10.10.2024
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16:04 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977419225.html
Вучич внес поправки в декларацию по поддержке Украины
Вучич внес поправки в декларацию по поддержке Украины - РИА Новости, 10.10.2024
Вучич внес поправки в декларацию по поддержке Украины
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внес поправки в декларацию в поддержку Украины в Хорватии, смягчив формулировки по санкциям против РФ, по Крыму и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:04
2024-10-10T16:04
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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внес поправки в декларацию в поддержку Украины в Хорватии, смягчив формулировки по санкциям против РФ, по Крыму и военной помощи Киеву. Правительство Хорватии по итогам прошедшего в среду саммита стран Юго-Восточной Европы и Украины с участием Владимира Зеленского в городе Дубровник опубликовало принятую декларацию. Ее соавторами стали Зеленский, президенты Черногории, Словении, Сербии, премьер-министры Хорватии, Албании, Греции, Болгарии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, вице-премьер Молдавии, главы МИД Румынии, Турции, вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Дубравка Шуйца и президент самопровозглашенной республики Косово. Хорватские журналисты по итогам форума спросили президента Сербии, как он воспринял пункт документа о введении санкций против РФ. "Должен вас разочаровать – был изменен этот пункт и не написано, что страны обязаны, но что они призываются согласоваться с мерами ЕС. Это то, что мы смогли изменить, три вещи, о которых думаем, что они важны, и это – одна из них. Сербия уважает свою политику и продолжит ее проводить, это политика независимой, суверенной, и свободолюбивой страны и в соответствии с интересами страны ее продолжим", - указал Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. "Поддерживаем территориальную целостность Украины согласно Уставу ООН, не как в случае (не соблюдают Устав ООН по вопросу Косово – ред.) многих присутствующих здесь стран, но в то же время обойдемся без введения санкций в отношении РФ, это политика республики Сербии", - подчеркнул сербский лидер. По его словам, перед принятием декларации также удалось изменить пункт о всеобъемлющей помощи Киеву, поэтому термин "военная помощь" отсутствует в конечном варианте документа. Вучич отметил, что по предложению Сербии из текста исключен и термин "деоккупация Крыма", так как официальный Белград против силового решения вопроса. Хорватские журналисты снова задали президенту Сербии вопрос, "сколько он еще собирается сидеть на двух стульях", на что он в очередной раз ответил, что единственный стул официального Белграда – собственный, сербский. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240514/vuchich-1945755964.html
https://ria.ru/20240329/serbiya-1936750415.html
https://ria.ru/20240628/sanktsii-1956002028.html
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россия, сербия, украина, александр вучич, владимир зеленский, владимир путин, оон, еврокомиссия, евросоюз
Россия, Сербия, Украина, Александр Вучич, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, Еврокомиссия, Евросоюз
Вучич внес поправки в декларацию по поддержке Украины

Вучич внес поправки в декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внес поправки в декларацию в поддержку Украины в Хорватии, смягчив формулировки по санкциям против РФ, по Крыму и военной помощи Киеву.
Правительство Хорватии по итогам прошедшего в среду саммита стран Юго-Восточной Европы и Украины с участием Владимира Зеленского в городе Дубровник опубликовало принятую декларацию. Ее соавторами стали Зеленский, президенты Черногории, Словении, Сербии, премьер-министры Хорватии, Албании, Греции, Болгарии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, вице-премьер Молдавии, главы МИД Румынии, Турции, вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Дубравка Шуйца и президент самопровозглашенной республики Косово.
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Хорватские журналисты по итогам форума спросили президента Сербии, как он воспринял пункт документа о введении санкций против РФ.
"Должен вас разочаровать – был изменен этот пункт и не написано, что страны обязаны, но что они призываются согласоваться с мерами ЕС. Это то, что мы смогли изменить, три вещи, о которых думаем, что они важны, и это – одна из них. Сербия уважает свою политику и продолжит ее проводить, это политика независимой, суверенной, и свободолюбивой страны и в соответствии с интересами страны ее продолжим", - указал Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
"Поддерживаем территориальную целостность Украины согласно Уставу ООН, не как в случае (не соблюдают Устав ООН по вопросу Косово – ред.) многих присутствующих здесь стран, но в то же время обойдемся без введения санкций в отношении РФ, это политика республики Сербии", - подчеркнул сербский лидер.
По его словам, перед принятием декларации также удалось изменить пункт о всеобъемлющей помощи Киеву, поэтому термин "военная помощь" отсутствует в конечном варианте документа. Вучич отметил, что по предложению Сербии из текста исключен и термин "деоккупация Крыма", так как официальный Белград против силового решения вопроса.
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Хорватские журналисты снова задали президенту Сербии вопрос, "сколько он еще собирается сидеть на двух стульях", на что он в очередной раз ответил, что единственный стул официального Белграда – собственный, сербский.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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