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Рютте прокомментировал просьбу Киева наносить удары вглубь России - РИА Новости, 10.10.2024
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14:51 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977396136.html
Рютте прокомментировал просьбу Киева наносить удары вглубь России
Рютте прокомментировал просьбу Киева наносить удары вглубь России - РИА Новости, 10.10.2024
Рютте прокомментировал просьбу Киева наносить удары вглубь России
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для нанесения ударов вглубь России не изменит... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:51
2024-10-10T14:51
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для нанесения ударов вглубь России не изменит кардинально ситуацию в российско-украинском конфликте и призвал не фокусироваться на этом вопросе. "Не стоит фокусироваться только на одном виде вооружения. Какое-либо одно конкретное оружие не изменит ситуацию", - сказал Рютте в ходе визита в Британию. Он комментировал настойчивые просьбы Владимира Зеленского о необходимости такого разрешения, в котором ему пока отказывают. Рютте указал, что только Британия тратит три миллиарда фунтов стерлингов в год на военную помощь Украине, США недавно согласовали новый пакет помощи Киеву на восемь миллиардов долларов, большую помощь оказывают Германия и Франция, Дания и другие государства альянса. Кроме того, генсек НАТО повторил свой тезис о том, что удары вглубь России якобы возможны с юридической точки зрения, однако такие решения принимают исключительно государства, поставляющие соответствующие системы Киеву. Накануне в Пентагоне заявили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240918/kreml-1973362625.html
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в мире, россия, киев, сша, марк рютте, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Россия, Киев, США, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Рютте прокомментировал просьбу Киева наносить удары вглубь России

Рютте: удары вглубь России не изменят ситуацию в российско-украинском конфликте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для нанесения ударов вглубь России не изменит кардинально ситуацию в российско-украинском конфликте и призвал не фокусироваться на этом вопросе.
"Не стоит фокусироваться только на одном виде вооружения. Какое-либо одно конкретное оружие не изменит ситуацию", - сказал Рютте в ходе визита в Британию.
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Кремль отреагировал на слова Столтенберга об ударах по России
18 сентября, 12:28
Он комментировал настойчивые просьбы Владимира Зеленского о необходимости такого разрешения, в котором ему пока отказывают.
Рютте указал, что только Британия тратит три миллиарда фунтов стерлингов в год на военную помощь Украине, США недавно согласовали новый пакет помощи Киеву на восемь миллиардов долларов, большую помощь оказывают Германия и Франция, Дания и другие государства альянса.
Кроме того, генсек НАТО повторил свой тезис о том, что удары вглубь России якобы возможны с юридической точки зрения, однако такие решения принимают исключительно государства, поставляющие соответствующие системы Киеву.
Накануне в Пентагоне заявили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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В миреРоссияКиевСШАМарк РюттеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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