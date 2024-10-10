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Эксперт оценил шансы Зеленского получить разрешение на удары вглубь России - РИА Новости, 10.10.2024
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10:56 10.10.2024 (обновлено: 11:10 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977347352.html
Эксперт оценил шансы Зеленского получить разрешение на удары вглубь России
Эксперт оценил шансы Зеленского получить разрешение на удары вглубь России - РИА Новости, 10.10.2024
Эксперт оценил шансы Зеленского получить разрешение на удары вглубь России
Владимир Зеленский вряд ли получит официальное разрешение Лондона на нанесение ударов британскими ракетами вглубь территории России на предстоящей встрече с... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:56
2024-10-10T11:10
в мире
германия
россия
великобритания
владимир зеленский
джо байден
кир стармер
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский вряд ли получит официальное разрешение Лондона на нанесение ударов британскими ракетами вглубь территории России на предстоящей встрече с премьером Великобритании Киром Стармером, который не может без одобрения Вашингтона распоряжаться вооружением с американскими компонентами, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. Ранее газета Telegraph сообщала, что Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи, помимо встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в четверг прибудет и в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. "Может ли британский министр без согласования с Вашингтоном чего-то объявить? На мой взгляд, нет. Не может... У меня такое ощущение, что Байден решил четко до этих выборов лодку не раскачивать и пока ничего решать не будет. А после ноября всякое может быть", - сказал Братерский агентству. По его словам, формально производящиеся в Великобритании ракеты на самом деле содержат американские компоненты, в частности, электронику. "Поскольку есть в этом продукте американский интерес, то без согласия США такие продукты использоваться не могут", - подчеркнул Братерский. Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Президент США заявил, что по-прежнему намерен посетить ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позже Spiegel сообщило, что саммит перенесут, чтобы на нем смог присутствовать Байден. Издание Bild со ссылкой на немецкие правительственные источники при этом ранее также писало, что Зеленский после отказа Байдена от встречи решил приехать в четверг с визитом в Париж для встречи с президентом Эммануэлем Макроном, а в пятницу - посетить Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кроме того, по данным Bild, Зеленский планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. При этом газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в правительстве утверждала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила Зеленского в Рим, он "выразил готовность приехать". Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что "план победы" Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отмечал, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html
https://ria.ru/20240911/ssha-1972183780.html
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в мире, германия, россия, великобритания, владимир зеленский, джо байден, кир стармер, bild, высшая школа экономики (вшэ), нато
В мире, Германия, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Джо Байден, Кир Стармер, Bild, Высшая школа экономики (ВШЭ), НАТО
Эксперт оценил шансы Зеленского получить разрешение на удары вглубь России

Эксперт Братерский: Зеленский не получит разрешение Лондона на удары по России

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский вряд ли получит официальное разрешение Лондона на нанесение ударов британскими ракетами вглубь территории России на предстоящей встрече с премьером Великобритании Киром Стармером, который не может без одобрения Вашингтона распоряжаться вооружением с американскими компонентами, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи, помимо встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в четверг прибудет и в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине
Вчера, 09:34
"Может ли британский министр без согласования с Вашингтоном чего-то объявить? На мой взгляд, нет. Не может... У меня такое ощущение, что Байден решил четко до этих выборов лодку не раскачивать и пока ничего решать не будет. А после ноября всякое может быть", - сказал Братерский агентству.
По его словам, формально производящиеся в Великобритании ракеты на самом деле содержат американские компоненты, в частности, электронику.
"Поскольку есть в этом продукте американский интерес, то без согласия США такие продукты использоваться не могут", - подчеркнул Братерский.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Президент США заявил, что по-прежнему намерен посетить ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позже Spiegel сообщило, что саммит перенесут, чтобы на нем смог присутствовать Байден.
Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России, пишут СМИ
11 сентября, 22:26
Издание Bild со ссылкой на немецкие правительственные источники при этом ранее также писало, что Зеленский после отказа Байдена от встречи решил приехать в четверг с визитом в Париж для встречи с президентом Эммануэлем Макроном, а в пятницу - посетить Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кроме того, по данным Bild, Зеленский планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. При этом газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в правительстве утверждала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила Зеленского в Рим, он "выразил готовность приехать".
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что "план победы" Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отмечал, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России
8 октября, 07:11
 
В миреГерманияРоссияВеликобританияВладимир ЗеленскийДжо БайденКир СтармерBildВысшая школа экономики (ВШЭ)НАТО
 
 
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