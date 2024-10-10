Эксперт оценил шансы Зеленского получить разрешение на удары вглубь России
Эксперт Братерский: Зеленский не получит разрешение Лондона на удары по России
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский вряд ли получит официальное разрешение Лондона на нанесение ударов британскими ракетами вглубь территории России на предстоящей встрече с премьером Великобритании Киром Стармером, который не может без одобрения Вашингтона распоряжаться вооружением с американскими компонентами, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи, помимо встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в четверг прибудет и в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.
"Может ли британский министр без согласования с Вашингтоном чего-то объявить? На мой взгляд, нет. Не может... У меня такое ощущение, что Байден решил четко до этих выборов лодку не раскачивать и пока ничего решать не будет. А после ноября всякое может быть", - сказал Братерский агентству.
По его словам, формально производящиеся в Великобритании ракеты на самом деле содержат американские компоненты, в частности, электронику.
"Поскольку есть в этом продукте американский интерес, то без согласия США такие продукты использоваться не могут", - подчеркнул Братерский.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Президент США заявил, что по-прежнему намерен посетить ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позже Spiegel сообщило, что саммит перенесут, чтобы на нем смог присутствовать Байден.
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Издание Bild со ссылкой на немецкие правительственные источники при этом ранее также писало, что Зеленский после отказа Байдена от встречи решил приехать в четверг с визитом в Париж для встречи с президентом Эммануэлем Макроном, а в пятницу - посетить Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кроме того, по данным Bild, Зеленский планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. При этом газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в правительстве утверждала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила Зеленского в Рим, он "выразил готовность приехать".
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что "план победы" Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отмечал, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.