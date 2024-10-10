СБУ задержала подозреваемого в передаче данных о военных объектах
СБУ задержала военного, подозреваемого в передаче данных о военных объектах
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что задержала украинского военного, подозреваемого в передаче информации о военных объектах для последующих ударов по ним.
"Служба безопасности задержала агента... который мобилизовался в ВСУ, чтобы корректировать удары по украинской армии. По материалам дела, предателем оказался 30-летний житель Одессы", - утверждается в сообщении, опубликованном СБУ.
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По информации спецслужбы, фигурант поступил на службу в ВСУ в августе, собирал данные об учебных центрах, пунктах постоянной дислокации сил ПВО. Подозреваемый был задержан, когда готовился отправить координаты военного объекта - удар должен быть нанесен, когда там было бы наибольшее сосредоточение солдат и офицеров ВСУ, говорится в публикации.
Отмечается, что сам "наводчик" планировал скрыться из своей части, по которой ВС РФ должны были нанести удар, и продолжить корректировку огня. Задержанный арестован. Статья, по которой он проходит, предусматривает наказание за государственную измену в условиях военного времени - ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, отмечается в сообщении.
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