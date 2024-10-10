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СБУ задержала подозреваемого в передаче данных о военных объектах - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:54 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977346985.html
СБУ задержала подозреваемого в передаче данных о военных объектах
СБУ задержала подозреваемого в передаче данных о военных объектах - РИА Новости, 10.10.2024
СБУ задержала подозреваемого в передаче данных о военных объектах
СБУ заявила в Telegram-канале, что задержала украинского военного, подозреваемого в передаче информации о военных объектах для последующих ударов по ним. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:54
2024-10-10T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что задержала украинского военного, подозреваемого в передаче информации о военных объектах для последующих ударов по ним. "Служба безопасности задержала агента... который мобилизовался в ВСУ, чтобы корректировать удары по украинской армии. По материалам дела, предателем оказался 30-летний житель Одессы", - утверждается в сообщении, опубликованном СБУ. По информации спецслужбы, фигурант поступил на службу в ВСУ в августе, собирал данные об учебных центрах, пунктах постоянной дислокации сил ПВО. Подозреваемый был задержан, когда готовился отправить координаты военного объекта - удар должен быть нанесен, когда там было бы наибольшее сосредоточение солдат и офицеров ВСУ, говорится в публикации. Отмечается, что сам "наводчик" планировал скрыться из своей части, по которой ВС РФ должны были нанести удар, и продолжить корректировку огня. Задержанный арестован. Статья, по которой он проходит, предусматривает наказание за государственную измену в условиях военного времени - ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240928/vzyatki-1975289725.html
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в мире, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
СБУ задержала подозреваемого в передаче данных о военных объектах

СБУ задержала военного, подозреваемого в передаче данных о военных объектах

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что задержала украинского военного, подозреваемого в передаче информации о военных объектах для последующих ударов по ним.
"Служба безопасности задержала агента... который мобилизовался в ВСУ, чтобы корректировать удары по украинской армии. По материалам дела, предателем оказался 30-летний житель Одессы", - утверждается в сообщении, опубликованном СБУ.
Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей украинского Энергоатома по подозрению в вымогательстве взяток - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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По информации спецслужбы, фигурант поступил на службу в ВСУ в августе, собирал данные об учебных центрах, пунктах постоянной дислокации сил ПВО. Подозреваемый был задержан, когда готовился отправить координаты военного объекта - удар должен быть нанесен, когда там было бы наибольшее сосредоточение солдат и офицеров ВСУ, говорится в публикации.
Отмечается, что сам "наводчик" планировал скрыться из своей части, по которой ВС РФ должны были нанести удар, и продолжить корректировку огня. Задержанный арестован. Статья, по которой он проходит, предусматривает наказание за государственную измену в условиях военного времени - ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, отмечается в сообщении.
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