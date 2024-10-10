https://ria.ru/20241010/ukraina-1977346985.html

СБУ задержала подозреваемого в передаче данных о военных объектах

СБУ задержала подозреваемого в передаче данных о военных объектах - РИА Новости, 10.10.2024

СБУ задержала подозреваемого в передаче данных о военных объектах

СБУ заявила в Telegram-канале, что задержала украинского военного, подозреваемого в передаче информации о военных объектах для последующих ударов по ним. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:54

2024-10-10T10:54

2024-10-10T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что задержала украинского военного, подозреваемого в передаче информации о военных объектах для последующих ударов по ним. "Служба безопасности задержала агента... который мобилизовался в ВСУ, чтобы корректировать удары по украинской армии. По материалам дела, предателем оказался 30-летний житель Одессы", - утверждается в сообщении, опубликованном СБУ. По информации спецслужбы, фигурант поступил на службу в ВСУ в августе, собирал данные об учебных центрах, пунктах постоянной дислокации сил ПВО. Подозреваемый был задержан, когда готовился отправить координаты военного объекта - удар должен быть нанесен, когда там было бы наибольшее сосредоточение солдат и офицеров ВСУ, говорится в публикации. Отмечается, что сам "наводчик" планировал скрыться из своей части, по которой ВС РФ должны были нанести удар, и продолжить корректировку огня. Задержанный арестован. Статья, по которой он проходит, предусматривает наказание за государственную измену в условиях военного времени - ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240928/vzyatki-1975289725.html

https://ria.ru/20241006/oblava-1976583496.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, вооруженные силы рф