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Monde раскрыла подробности работы Украины с террористами из Мали - РИА Новости, 10.10.2024
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10:45 10.10.2024 (обновлено: 10:50 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977345328.html
Monde раскрыла подробности работы Украины с террористами из Мали
Monde раскрыла подробности работы Украины с террористами из Мали - РИА Новости, 10.10.2024
Monde раскрыла подробности работы Украины с террористами из Мали
Французская газета Monde, ссылаясь на источники, поделилась подробностями работы Украины с террористами из альянса малийских вооруженных сепаратистских... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:45
2024-10-10T10:50
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Французская газета Monde, ссылаясь на источники, поделилась подробностями работы Украины с террористами из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. По информации газеты, сближение малийских повстанцев с Киевом ускорилось после взятия армией Мали города Кидаль в ноябре 2023 года. Как отмечают неназванные источники, сотрудничество между украинской военной разведкой и террористами началось в 2024 году. В начале года несколько боевиков CSP-DPA отправились на Украину через столицу Мавритании Нуакшот, где некоторое время укрывались главари повстанцев. На Украине террористов обучали производству дронов и их использованию, затем в марте в малийском регионе Таоденни проходила следующая стадия обучения террористов, пишет газета. "Группа (боевиков) CSP приехала обучаться к нам на Украину, а еще большая группа наших инструкторов отправилась... (в регион Сахеля) и до сих пор там находится", - приводит газета слова источника, близкого к Главному управлению разведки (ГУР) минобороны Украины. Раскрытие информации о сотрудничестве террористов и Киева представителем ГУР Андреем Юсовым источник газеты назвал дипломатической ошибкой, но заявил, что курс Киева остается неизменным: "бороться с группой "Вагнер", где бы она ни находилась". По данным неназванного малийского офицера, пишет газета, повстанцы приобрели "много" дронов у Украины. При этом источники из CSP-DPA, не подтверждая газете факт обучения у киевских спецслужб, признают сам факт связи с украинскими властями. Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. Ранее Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".
https://ria.ru/20240831/burkina-faso-1969747659.html
https://ria.ru/20240801/mali-1963563884.html
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в мире, украина, мали, киев, мария захарова, юрий пивоваров
В мире, Украина, Мали, Киев, Мария Захарова, Юрий Пивоваров
Monde раскрыла подробности работы Украины с террористами из Мали

Monde: Украина обучала малийских боевиков CSP-DPA производству дронов

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Французская газета Monde, ссылаясь на источники, поделилась подробностями работы Украины с террористами из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.
Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной.
На акции в столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
На акции в столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины
31 августа, 22:47
По информации газеты, сближение малийских повстанцев с Киевом ускорилось после взятия армией Мали города Кидаль в ноябре 2023 года. Как отмечают неназванные источники, сотрудничество между украинской военной разведкой и террористами началось в 2024 году. В начале года несколько боевиков CSP-DPA отправились на Украину через столицу Мавритании Нуакшот, где некоторое время укрывались главари повстанцев. На Украине террористов обучали производству дронов и их использованию, затем в марте в малийском регионе Таоденни проходила следующая стадия обучения террористов, пишет газета.
"Группа (боевиков) CSP приехала обучаться к нам на Украину, а еще большая группа наших инструкторов отправилась... (в регион Сахеля) и до сих пор там находится", - приводит газета слова источника, близкого к Главному управлению разведки (ГУР) минобороны Украины.
Раскрытие информации о сотрудничестве террористов и Киева представителем ГУР Андреем Юсовым источник газеты назвал дипломатической ошибкой, но заявил, что курс Киева остается неизменным: "бороться с группой "Вагнер", где бы она ни находилась".
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
СМИ: террористы из Мали ездили на Украину для прохождения там обучения
1 августа, 23:16
По данным неназванного малийского офицера, пишет газета, повстанцы приобрели "много" дронов у Украины. При этом источники из CSP-DPA, не подтверждая газете факт обучения у киевских спецслужб, признают сам факт связи с украинскими властями.
Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова.
Ранее Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".
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Египетские эксперты рассказали, зачем Запад использует Украину
7 августа, 19:09
 
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