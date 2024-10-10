https://ria.ru/20241010/ukraina-1977338877.html
Украинский депутат призвала Сырского уйти в отставку
Украинский депутат призвала Сырского уйти в отставку - РИА Новости, 10.10.2024
Украинский депутат призвала Сырского уйти в отставку
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения российскими силами еще одного комплекса ВСУ... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:59
2024-10-10T09:59
2024-10-10T09:59
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения российскими силами еще одного комплекса ВСУ Patriot и призвала его уйти в отставку. Накануне Минобороны РФ заявило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу противника в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена. "Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович (Сырский - ред.), я к вам обращаюсь", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, Сырский на должности главкома ВСУ только усилил "дегенеративность высшего военного управления" и может остаться в истории с позором. "Чем дольше президент будет держать вас в должности, доверяя вашей лжи, тем больше возрастает его личная ответственность за вас. Не цепляется. Освободите всех нас от каторги ваших амбиций. Ваш талант полководца безнадежно устарел в современных условиях, а новому вы не учитесь и не умеете. Идите. Господин президент, когда уже?", - добавила Безуглая. Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.
https://ria.ru/20240928/syrskiy-1975253822.html
https://ria.ru/20240312/patriot-1932401327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, днепропетровская область, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Днепропетровская область, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Украинский депутат призвала Сырского уйти в отставку
Безуглая раскритиковала Сырского из-за уничтожения еще одного комплекса Patriot
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения российскими силами еще одного комплекса ВСУ Patriot и призвала его уйти в отставку.
Накануне Минобороны РФ
заявило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу противника в Днепропетровской области
, еще одна пусковая установка Patriot повреждена.
"Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович (Сырский - ред.), я к вам обращаюсь", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, Сырский на должности главкома ВСУ только усилил "дегенеративность высшего военного управления" и может остаться в истории с позором. "Чем дольше президент будет держать вас в должности, доверяя вашей лжи, тем больше возрастает его личная ответственность за вас. Не цепляется. Освободите всех нас от каторги ваших амбиций. Ваш талант полководца безнадежно устарел в современных условиях, а новому вы не учитесь и не умеете. Идите. Господин президент, когда уже?", - добавила Безуглая.
Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного
.