https://ria.ru/20241010/ukraina-1977338877.html

Украинский депутат призвала Сырского уйти в отставку

Украинский депутат призвала Сырского уйти в отставку - РИА Новости, 10.10.2024

Украинский депутат призвала Сырского уйти в отставку

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения российскими силами еще одного комплекса ВСУ... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:59

2024-10-10T09:59

2024-10-10T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

россия

днепропетровская область

александр сырский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения российскими силами еще одного комплекса ВСУ Patriot и призвала его уйти в отставку. Накануне Минобороны РФ заявило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу противника в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена. "Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович (Сырский - ред.), я к вам обращаюсь", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, Сырский на должности главкома ВСУ только усилил "дегенеративность высшего военного управления" и может остаться в истории с позором. "Чем дольше президент будет держать вас в должности, доверяя вашей лжи, тем больше возрастает его личная ответственность за вас. Не цепляется. Освободите всех нас от каторги ваших амбиций. Ваш талант полководца безнадежно устарел в современных условиях, а новому вы не учитесь и не умеете. Идите. Господин президент, когда уже?", - добавила Безуглая. Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.

https://ria.ru/20240928/syrskiy-1975253822.html

https://ria.ru/20240312/patriot-1932401327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, днепропетровская область, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины